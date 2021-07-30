Охлопков спрогнозировал четвертую волну коронавируса в Карелии

Руководитель республиканского Минздрава Михаил Охлопков считает, что новая волна пандемии коронавирусной инфекции неизбежна в осенне-зимний период.

Четвертую волну министр окрестил «пандемией непривитых». Свое мнение министр выразил в своем аккаунте «ВКонтакте». Охлопков также сообщил, что власти республики «превентивно работают по максимальному обеспечению вакцинами».

Напомним, что в ближайшее время в республику поступит новая партия препарата «Спутник Лайт».

По данным на утро 30 июля, общее число заболевших в республике 55 827, умерших 718, выздоровевших – 52 184. (фото Alexandra_Koch, pixabay.com)