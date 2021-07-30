Более 10 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступит в Карелию

2 августа в Карелию поступит 10 600 доз вакцины «Спутник Лайт», сообщает региональный Минздрав.

Новую партию препаратов против опасного вируса направят в медицинские организации для вакцинации. Затем ожидаются поставки еще 19 500 доз противоковидных вакцин.

Напомним, первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Карелию 27 июля. (фото источника)