30 июля 2021, 09:31
Число жертв пандемии в Карелии возросло до 718
В республике за сутки поправились 169, заразились 165, также медики подтвердили три новых летальных исхода
165 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировано в Карелии за сутки, в числе инфицированных – шестеро вакцинированных. Такие данные сегодня утром в своем аккаунте сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Общее число инфицированных в республике выросло до 55 827 человек.
Выписались после перенесенного ковида еще 169 человек. За весь период в Карелии поправились 52 184 человека.
Также официально подтверждена кончина еще трех пациентов с ковидом. За всю пандемию в Карелии коронавирус убил 718 человек. (фото fernandozhiminaicela, pixabay.com)