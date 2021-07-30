Число жертв пандемии в Карелии возросло до 718

165 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировано в Карелии за сутки, в числе инфицированных – шестеро вакцинированных. Такие данные сегодня утром в своем аккаунте сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Общее число инфицированных в республике выросло до 55 827 человек.

Выписались после перенесенного ковида еще 169 человек. За весь период в Карелии поправились 52 184 человека.

Также официально подтверждена кончина еще трех пациентов с ковидом. За всю пандемию в Карелии коронавирус убил 718 человек. (фото fernandozhiminaicela, pixabay.com)