Церковь предостерегла от амулетов против коронавируса из Карелии

Смоленская епархия предостерегла граждан от действий мошенников, которые предлагают амулеты от шаманов из Карелии и чудодейственные маски для защиты от коронавируса. Продавцы предлагают усилить силу их действия «освящением в церкви у священника».

«Предлагаемое продавцами в объявлении освящение амулетов и противовирусных масок священником для «увеличения их зоны действия» является кощунственным, так как противоречит учению Церкви о святости и освящении. Церковь, в лице своих священнослужителей всегда в самые трудные минуты, горе и радости была со своим народом, помогая ему»,

- говорится в сообщении епархии.

Там же сообщается, что патриарх Кирилл направил председателю КНР Си Цзиньпину послание «с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, потерявшим близких в результате вспышки коронавирусной инфекции».

В РПЦ призвали быть осторожными, беречь себя и не доверять подобным злоумышленникам.

Епархия также приводит слова сенатора Совета Федерации от Смоленской области Сергея Леонова, который назвал действия мошенников «хайпом» и попыткой злоумышленников заработать на панике и слухах.

Ранее на сайте Avito появилось объявление по продаже амулета от опасного вируса. Житель Карелии просил за простую подвеску пять тысяч рублей, а за амулет с дополнением, которое якобы усиливает его чудодейственные свойства, десять тысяч рублей.