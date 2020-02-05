Житель Карелии решил подзаработать на продаже оберега от коронавируса

На вспышке коронавируса стремятся заработь не только владельцы аптек, завышающие цены на медицинские маски и противовирусные препараты, но и обычные пользователи Сети. Среди них и житель Карелии, предлагающий петрозаводчанам оригинальный оберег от коронавируса 2019-nCoV.

Амулет, на первый взгляд, не представляет из себя ничего примечательного - металлический кулон с изображением рунических символов на кожаном шнурке. Однако его владелец уверен в чудодейственных свойствах подвески.

«Оберег от коронавируса. Спасает от него создавая вокруг себя невидимый барьер, который убивает коронавирус. Стоимость без дополнений - 5000руб. С дополнением - 10000руб. А что же даёт дополнение? А оно дает увеличенный радиус действия. Без него- 1 кв. м, а с ним 10 кв. м.», - уточнил предприимчивый мужчина в описании объявления на сайте Avito.

Как именно выглядит дорогостоящее дополнение, из текста не вполне понятно.

Добавим, что житель Кондопоги далеко не единственный продавец на сайте объявлений, предлагающий пользователям сервиса средства от заморской хвори. Впрочем, остальные предложения гораздо куда банальны. Среди них, например, специальный костюм для санитарного состава противочумных служб, защитные маски и футболка с жизнеутверждающим принтом. Приводим фотоподборку наиболее любопытных.