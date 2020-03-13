Жителей Карелии отпустили из-под карантина по коронавирусу

В карантине по коронавирусу находились трое жителей Карелии – два в Костомукше и одна в Кондопоге. Они попали под наблюдение врачей после того, как вернулись из поездок в ОАЭ и Италию.

У кондопожанки взяли в больнице три анализа на коронавирус. Результаты оказались отрицательные. Женщину отпустили домой. Об этом сегодня сообщает ИА «Республика» со ссылкой на Минздрав Карелии. У костомукшан также не подтвердилась опасная инфекция. Их отпустили домой.

В нашей республике с 12 марта из-за коронавируса действует режим повышенной готовности.

Сегодня стало известно о первом случае выявления опасной инфекции в Ленобласти.