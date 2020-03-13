Первый случай коронавируса подтвержден в Ленобласти

В Ленинградской области подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболела жительница Кудрово, которая вернулась из поездки в Италию, сообщает 47news со ссылкой на Telegram-канал правительства региона.

Пациентка госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга.

Коммунальщикам поставлена задача полностью дезинфицировать подъезд дома, в котором живет заболевшая женщина.

Напомним, накануне в Карелии был объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Артур Парфенчиков объяснил свое решение.