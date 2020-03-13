13 марта 2020, 14:26
Первый случай коронавируса подтвержден в Ленобласти
Коммунальным службам поставлена задача дизинфицировать подъезд, в котором живет заболевшая женщина
В Ленинградской области подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболела жительница Кудрово, которая вернулась из поездки в Италию, сообщает 47news со ссылкой на Telegram-канал правительства региона.
Пациентка госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга.
Коммунальщикам поставлена задача полностью дезинфицировать подъезд дома, в котором живет заболевшая женщина.
Напомним, накануне в Карелии был объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Артур Парфенчиков объяснил свое решение.