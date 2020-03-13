Парфенчиков объяснил введение режима повышенной готовности в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил подписание им распоряжения о введении в республике режима повышенной готовности из-за коронавируса. Пост об этом губернатор оставил на своей странице в соцсети.

По словам Парфенчикова, случаев заражения коронавирусом в Карелии не выявлено. Однако в России уже больше 30 заболевших, а в соседней Финляндии - вдвое больше. Поэтому власти республики должны принять все меры для контроля над ситуацией.

Глава Карелии призвал жителей республики серьезно отнестись к рекомендациям по профилактике заболевания, а при первых симптомах немедленно вызывать врача.

«Также обращаюсь к тем, кто побывал в странах с очагами коронавирусной инфекции. Если вы вернулись из заграничной поездки, необходимо в течение суток сообщить об этом на горячую линию Министерства здравоохранения РК по номеру 8-800-201-06-57 (звонок бесплатный) и указать, где вы были и когда. Кроме того, в течение 14 дней следует соблюдать карантин, оставаясь дома, - сказал губернатор. - И крайне важно, в случае, если вас лихорадит, вызывать врача на дом, а не отправляться на прием в поликлинику или больницу. Это необходимое условие для предотвращения распространения инфекции. Возможность оформить листок нетрудоспособности, то есть «больничный», без посещения медицинского учреждения, - еще одна из мер предосторожности».

Все медицинские учреждения республики переведены на особый режим работы.