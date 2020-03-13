ГИБДД предупредила жителей Карелии о сложных метеоусловиях

Госавтоинспекция предупредила автомобилистов и пешеходов республики о том, что в ближайшее время в Карелии на смену оттепели придет похолодание. Это может неблагоприятно сказаться на дорожной обстановке.

Водителям всех видов транспортных средств необходимо учитывать метеорологические факторы и выбирать безопасную манеру вождения - снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и интервал между автомобилями, исключить возможность экстренного торможения и стремительного старта, не допускать элементов агрессии на дороге, отметили в ГИБДД.

Особую осторожность следует соблюдать при приближении к пешеходным переходам, а также на перекрестках.