Спасатели показали, как трещит лед на Онежском озере

На днях сотрудники специализированных ведомств провели плановое патрулирование водоемов Петрозаводска. Специалисты обследовали Петрозаводскую Губуна судне на воздушной подушке. В паблике «Госкомитет Карелии по ОЖ и БН» опубликовано видео, как под судном трещит лед.

По сообщению пресс-службы правительства Карелии, лед сошел почти на всех водоемах республики. Снежный покров сохраняется на Онежском озере и в его заливах.

Специалисты напоминают, что лед, который не успел сойти, опасен, хотя может и выглядеть прочным. Но это впечатление обманчиво.

«Сейчас распространен так называемый игольчатый лед. Вся опасность кроется в том, что трещины не пойдут, если встать на снежный покров − человек сразу провалится в воду, буквально в одно мгновение»,

- сообщает пресс-служба правительства.

Власти Петрозаводска запретили со 2 марта выходить и выезжать на лед водоемов. Однако запрет не останавливает любителей зимней рыбалки. Так, во время патрулирования спасатели встретили бесстрашного рыбака. Около пляжа «Пески» мужчина пробурил лунку для ловли рыбы. Специалисты провели с ним разъяснительную беседу и попросили покинуть опасную зону.

Фото: vk.com