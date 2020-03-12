Петрозаводский городской суд объявил о вакансии

В Петрозаводском городском суде появилась вакансия судьи. Желающие получить работу в храме Фемиды могут приносить документы с понедельника по четверг с 08:30 до 16:45 или в пятницу с 08:30 до 16:30 на улицу Красная, 33.

Последний день приема документов в управлении судебного департамента в Карелии на шестом этаже – 13 апреля. В пресс-службе суда уточнили, что заявления и документы, поступившие после этой даты, не будут рассматриваться.

Справки можно получить по телефону: (8142) 790-287.