Охлопков: районы Карелии готовы к приему больных с COVID-19

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков вернулся из Сегежи и Беломорска, где по ускоренному варианту разворачиваем центры для оказания медицинской помощи больным COVID-19 по агрегированным районам. Об результатах поездки он рассказал на своей странице в соцсетях.

Сегежа готова, осталось устранить мелкие точечные недоделки. На базе центральной районной больницы организовано инфекционное отделение на 21 койку с мельцеровскими боксами. Все койки снабжены централизованным кислородом. Имеются 3 аппарата искусственной вентиляции легких (плюс один ИВЛ – в резерве), есть концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты для медицинских работников.

Учитывая важность и высокую диагностическую достоверность компьютерной томографии при COVID-19, принято решение о покупке для Сегежской ЦРБ второго КТ. Решен вопрос о выделении дополнительного количества пробирок для забора материала, а также о выделении компьютерных планшетов для сотрудников.

Медицинскую помощь в инфекционном отделении уже получает одна пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

В отличие от Сегежи в Беломорске готовность центра по лечению пациентов с СOVID-19 низкая. Это связано с тем, что центр создается с нуля. Изначально по проекту предполагались только монтаж шлюза и кислородная подводка на 30 коек. Но во время обхода решено менять двери во всех палатах и сделать их с окошками для передачи пищи. Полностью необходимо поменять и отремонтировать все туалеты и ванные комнаты не только для больных, но и для персонала.

Медицинский персонал будет находиться в течение всей смены в костюмах для особо опасных инфекций. Снимать их категорически запрещено в «грязной» зоне, в связи с этим дано поручение закупить для персонала памперсы (подгузники).

Если первые больные появятся до завершения организации центра по лечению COVID-19 в Беломорске, пациенты будут транспортированы в Сегежскую ЦРБ.