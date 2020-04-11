Личного водителя чиновника Минздрава Карелии поймали пьяным за рулем

Личный водитель высокопоставленного чиновника Минздрава Карелии был сегодня отстранен от управления транспортным средством от управления автомобилем, об этом сообщает «ДТП Петрозаводска». Видеокамеры проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент задержания.

Как пишет издание, легковой автомобиль «КИА» (KIA Magentis) был остановлен автомобильным патрулем ППС в 03-11 на улице Черняховского у дом № 51. Через несколько минут прибыл наряд ДПС, который увез водителя. А в 6:45 автомобиль забрал эвакуатор.

«По имеющейся у dtpptz информации, попавший на видео автомобиль «KIA Magentis» используется для транспортного обслуживания высокопоставленного чиновника Министерства здравоохранения Республики Карелия. За рулем в 03:11 находился «личный» водитель чиновника»,

– говорится в сообщении.

Происшествие прокомментировали изданию в Госавтоинспекции Петрозаводска. По информации автодорожного ведомства сотрудники ДПС отстранили от управления автомобилем «КИА Маджентис» водителя, 1983 года рождения, находящегося за рулем с признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. В отношении водителя составлен протокол по ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ. Автомашина перемещена на специализированную стоянку.