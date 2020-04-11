Ушел из жизни бывший мэр Петрозаводска Виктор Масляков

Сегодня стало известно, что из жизни ушел бывший вице-премьер правительства Карелии и мэр Петрозаводска Виктор Масляков. Он умер в свое квартире в Петрозаводске.

Недавно Маслякову исполнилось 60 лет.

После окончания школы в поселке Боровой Калевальского района, в 1977 году начал трудовую деятельность плотником в Юшкозерском леспромхозе. Учился в Петрозаводском университете на сельскохозяйственный факультете, который закончил в 1983 году по специальности «агроном». В 1983–1987 годах работал бригадиром в совхозе имени Зайцева в поселке Шуя Карельской АССР.

В 1987–1998 годах работал заместителем директора совхоза имени Зайцева, председателем АО «Агрофирма имени Зайцева», совмещал работу в агрофирме с работой в должности директора Петрозаводского молокозавода (с 1996 года – ОАО «Славмо»).

В 1998–2001 годах – первый заместитель Председателя правительства Республики Карелия. Избирался депутатом Палаты Представителей Законодательного Собрания Республики Карелия II созыва (1998–2002).

В 2001–2002 годах – генеральный директор «Кареллеспром».

В 2002 году избран на пост главы местного самоуправления Петрозаводска. В 2006 году был избран на второй срок. В январе 2009 года Масляков ушел в добровольную отставку.

С апреля по сентябрь 2009 года – референт Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В. А. Зубкова. В 2009–2013 годах – заместитель руководителя, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства. Был назначен на пост главы Рослесхоза после катастрофических лесных пожаров в России в 2010 году. Уволен с поста 13 апреля 2013 года.

После увольнения входил в состав директоров ОАО «Славмо». Принимал непосредственное участие в развитии предприятия.