13 апреля 2020, 15:58
Общество

Сергей Катанандов выразил соболезнование семье Виктора Маслякова

«В памяти жителей республики Виктор Николаевич навсегда останется добрым, отзывчивым и принципиальным человеком»

Смерть Виктора Николаевича Маслякова не оставила равнодушными жителей Карелии. К нам поступают соболезнования от людей, знавших его, работавших, друживших с ним. Их можно понять: сегодня, в условиях изоляции, у них нет возможности даже попрощаться с ушедшим товарищем. Поэтому мы даем им слово.

Сергей Катанандов:

«Уважаемая Наталья Владимировна, примите искренние соболезнования в связи с преждевременной кончиной глубокоуважаемого Виктора Николаевича. 

За годы нашей совместной работы в республике, Виктор Николаевич зарекомендовал себя как профессиональный управленец и политик, который на всех занимаемых постах проявлял упорство, свой талант и приложил много сил для блага развития Петрозаводска и Карелии. 

В памяти жителей республики Виктор Николаевич навсегда останется добрым, отзывчивым и принципиальным человеком. Светлая ему память».

Напомним, экс-мэр Петрозаводска, бывший вице-премьер правительства Карелии и экс-руководитель Рослесхоза России скончался в 60 лет в минувшую субботу, 11 апреля.

 

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