Еще два жителя Карелии умерли от коронавируса

В больницах Карелии продолжают умирать зболевшие коронавирусом. Еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции подверждены в республике, передает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Сегежской ЦРБ умер житель Сегежи, 1953 года рождения. В Республиканской инфекционной больнице скончался житель Петрозаводска, 1949 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Карелии умерли 188 человек. (фото russian.rt.com)