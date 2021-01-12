12 января 2021, 09:09
Еще два жителя Карелии умерли от коронавируса
Общее число жертв пандемии в республике возросло до 188 человек
В больницах Карелии продолжают умирать зболевшие коронавирусом. Еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции подверждены в республике, передает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В Сегежской ЦРБ умер житель Сегежи, 1953 года рождения. В Республиканской инфекционной больнице скончался житель Петрозаводска, 1949 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.
С начала пандемии в Карелии умерли 188 человек. (фото russian.rt.com)