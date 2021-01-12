Рождественскую ярмарку разбирают, но новогоднюю елку не тронут

Рождественская ярмарка на площади Кирова в Петрозаводске завершила свою работу. 11 января с центральной площади города вывозили домики, туалеты и ограждения.

Как сообщили в администрации столицы Карелии, световые фигуры, новогоднюю ель и другие новогодние украшения уберут в конце января. Таким образом жители и гости города еще могут успеть сделать яркие фотографии и насладиться праздничным убранством.

Также в карельской столице продолжается уборка снега. За декабрь и январь с городских улиц вывезли порядка 9 тысяч тонн снега. (фото пресс-центра администрации)