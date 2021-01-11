Любителей природы приглашают считать уток
Национальный парк «Водлозерский» приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции «Серая Шейка» - общероссийском учёте зимующих водоплавающих птиц!
Акция пройдет 16 января в парке 50-летия пионерской организации (ул. Красная, спуск от Студенческого бульвара). Встреча у скульптуры медведя в 14.00.
С собой можно будет взять лакомство для уток и порадовать пернатых. Подойдут крупа и зерновые (слегка отваренные), овощи (любые отварные, порезанные на мелкие кусочки, в том числе картошка), творог, варёное яйцо.
В рамках акции Союз охраны птиц России проводит фотоконкурс «Утиное селфи».
Актуальные фотографии будут приниматься в мероприятиях союза в социальных сетях ВКонтакте и Facebook (с 16 января по 1 февраля 2021 г.).
Номинации фотоконкурса:
- Самое большое скопление уток;
- Самое большое скопление уток и людей;
- Самое большое количество утиных попок;
- Самый оригинальный кадр.
Участников ждут радостные эмоции и приятные сюрпризы!