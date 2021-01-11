Любителей природы приглашают считать уток

Национальный парк «Водлозерский» приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции «Серая Шейка» - общероссийском учёте зимующих водоплавающих птиц!

Акция пройдет 16 января в парке 50-летия пионерской организации (ул. Красная, спуск от Студенческого бульвара). Встреча у скульптуры медведя в 14.00.

С собой можно будет взять лакомство для уток и порадовать пернатых. Подойдут крупа и зерновые (слегка отваренные), овощи (любые отварные, порезанные на мелкие кусочки, в том числе картошка), творог, варёное яйцо.

В рамках акции Союз охраны птиц России проводит фотоконкурс «Утиное селфи».

Актуальные фотографии будут приниматься в мероприятиях союза в социальных сетях ВКонтакте и Facebook (с 16 января по 1 февраля 2021 г.).

Номинации фотоконкурса:

- Самое большое скопление уток;

- Самое большое скопление уток и людей;

- Самое большое количество утиных попок;

- Самый оригинальный кадр.

Участников ждут радостные эмоции и приятные сюрпризы!