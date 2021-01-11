Сергей Зверев намерен в этом году баллотироваться в Госдуму

Сергей Зверев заявил о своем намерении баллотироваться в Госдуму РФ. Стилист примет участие в выборах, которые состоятся осенью 2021 года. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на РИА Новости.

Чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству выдвинет свою кандидатуру в нижнюю палату парламента от Республики Бурятия.

«Любимые дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня», – сообщил Сергей Зверев после поездки в регион.

По словам Зверева, в настоящее время он ведет переговоры с пятью партиями, в том числе одной парламентской. Однако стилист не исключает, что может участвовать в выборах и как самовыдвиженец. (Фото: mk.ru)