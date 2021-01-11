«Я ходячая проблема». Сироту оставили без жилья, но с чужими долгами

Текст, фото: Георгий Чентемиров

«У меня нескромный вопрос: как жить? У меня дочке 7 лет, из-за дистанционного обучения мне пришлось уволиться с работы, так как я не могу оставить ребёнка одного дома. Я имею статус сироты, и никого нет, с кем можно было оставить дочь. У меня съемное жилье, за которое нужно платить каждый месяц. Я уже 8 лет не могу получить квартиру. Государству на меня плевать. Как жить в данной ситуации?»

Такое сообщение жительница Петрозаводска Нонна Чернявская отправила главе Карелии Артуру Парфенчикову в начале декабря. Надо полагать, подобные «крики души» доносятся до губернатора регулярно. Артур Парфенчиков – не единственный, к кому обращалась Нонна. В ее папке с документами и жалобы Путину, и судебные решения, и все, что только можно себе представить. Вообще, проблем у Нонны Чернявской много, и все они, по сути, типичны для огромного количества российских граждан. Тем-то они и возмутительны.

Жилье

– Я родилась в Витебске. Мать от меня отказалась. Из детского дома забрала бабушка, которая воспитывала до 7 лет. Потом она умерла, и меня забрала тетя, живущая в Карелии. Она мне сделала российское гражданство и взяла опеку. До 18 лет я жила у нее, потом она сказала: «Ты взрослый человек, иди и живи, как хочешь», – говорит женщина.

Сейчас Нонна со своей семилетней дочерью живет на съемной квартире. Ни прописки, ни регистрации у нее нет: люди, сдающие квартиры в наём, не особенно-то горят желанием оформлять там арендаторов.

– За это меня регулярно штрафуют, так как находиться без регистрации запрещено. Вообще, масса сложностей. Чтобы устроить ребенка в школу, пришлось заплатить, и мне сделали регистрацию на месяц – на время подачи документов, – рассказывает женщина.

По закону, каждому сироте, который не имеет своей жилплощади, государство обязано предоставить квартиру или комнату. В Карелии с этим традиционно большие проблемы. Не стала исключением и Нонна. Как рассказали в мэрии Петрозаводска, в очереди на получение жилья она стоит под номером 238. На манёвренный фонд Чернявская рассчитывать не может, поскольку… не имеет регистрации.

Еще раз вчитайтесь в этот пассаж: гражданка России с несовершеннолетним ребенком, имеющая право на бесплатное жилье, не может получить даже временного, потому что у нее нет регистрации. А регистрации у нее нет, потому что нет жилья. Положенного ей по закону. И за это ее штрафуют. Блеск!

Деньги

Проблемы у Нонны и с работой.

– 1 декабря была вынуждена уволиться, так как не с кем оставить семилетнюю дочь. С утра до позднего вечера ребенок находился один дома, страшно так надолго оставлять. Сейчас стараюсь искать работу поближе к дому, чтобы можно было хоть на обеденный перерыв уйти, ребенка покормить, проверить, все ли в порядке. А деньги нужны позарез, 11 тысяч уходит только на оплату съемного жилья. Попробуй не заплатить – сразу выставят за дверь. И идти, случись что, мне некуда.

Ситуацию частично спасли выплаты во время эпидемии коронавируса. Но и за них женщине пришлось повоевать.

– Федеральные мне выплачивали по 10 тысяч, а перед Новым годом пришли еще 5 тысяч (Деньги, которые президент обещал во время итоговой пресс-конференции. – Авт.). Но в региональных выплатах на детей с трех до семи лет мне отказывали трижды. Объясняли тем, что с 2018 по 2019 год я не работала официально и якобы не заботилась о своем благосостоянии. На самом деле все это время мы были в Санкт-Петербурге, ребенок лечился в костной клинике (У девочки серьезное заболевание. – Авт.), а я подрабатывала где придется, в том числе и в столовой той самой больницы. В итоге я обратилась в приемную Путина, и мне в течение трех дней все прислали, – рассказывает Нонна.

К сожалению, женщина не смогла предоставить нам документы с обоснованиями отказа, которые ей прислали из органов соцзащиты. Сотрудник одного из карельских центров социальной защиты объяснил порталу «Петрозаводск говорит», что отказ в выплатах мог быть связан с тем, что Нонна и ее ребенок какое-то время находились в другом регионе. Однако в правилах, установленных самим же Правительством Карелии, ничего не сказано ни про обязательное трудоустройство (на выплату могут претендовать и безработные), ни про пребывание в других регионах. Не нашли мы подобных ограничений и в нормативных актах, регулирующих данную выплату – ни в федеральных документах, ни в региональных. Смущает и другое: что за удивительное правоприменение – сперва отказать в выплате, а потом резко отменить это решение?..

Чужие долги

Впрочем, российское государство не всегда такое нелогичное и противоречивое. Так, с Нонны Чернявской очень последовательно и упорно норовят взыскать долги постороннего человека – так называемого двойника – из Вологодской области. Проблема «двойников» давняя и хроническая, как панкреатит у алкоголика. Судебные приставы каким-то загадочным образом не умеют различать граждан, даже при наличии полных паспортных данных. И что еще удивительнее, они совершенно не умеют исправлять свои ошибки. Нонна прочувствовала это на себе.

– Двойник объявилась год назад. Живет в Череповце. У нее задолженность по коммунальным услугам 56 тысяч рублей, а еще кредитов на 117 тысяч. Я приходила в нашу Службу судебных приставов и жаловалась, но, оказывается, наши приставы к тем приставам никак не относятся. И мне приходится писать жалобы в Череповец. Я им писала туда много раз, отправила им все данные, но без толку, – рассказывает Нонна.

Женщина показала журналисту письма, которые она шлет череповецким приставам. По ее словам, они ей даже не отвечают. Зато исправно блокируют банковские карты, сильно осложняя Нонне жизнь.

По словам Чернявской, с двойником у нее совпадают фамилии, имя и отчество, даты и место рождения. Как так получилось, она не понимает. Однако серия и номер паспорта – разные. А следовательно, если пристав учился в школе и знает хотя бы цифры, ошибиться невозможно.

– Самое главное, я к Череповцу никакого отношения не имею. Ладно кредиты, но у меня там нет жилья, чтобы копить долг за коммуналку! – возмущается Нонна. – Я ходячая проблема, мне кажется…

Устав от бесплодной переписки, года назад женщина позвонила череповецким приставам. Те ее внимательно выслушали, обещали убрать из базы должников – а затем спокойно продолжили требовать денег и блокировать карты.

***

Как сказано выше, все проблемы Нонны Чернявской типичны и обыденны, словно дождик в октябре. Сироте не дают жилье – тоже мне новость! Органы соцзащиты зажимают деньги – да ладно, никогда такого не было, и вот опять. Судебные приставы не могут отличить одного человека от другого? Нашли чем удивить… И вот это – самое страшное.

Есть такая популярная фраза малопонятного происхождения: «Проблемы индейцев шерифа не волнуют». Говорят, имеется другой ее вариант, где вместо шерифа – вождь. Как бы то ни было, эта пословица очень точно описывает то, что происходит с Нонной Чернявской и тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч жителей России. Люди остаются один на один с трудностями, которые должно решать государство – но не решает, а иногда, наоборот, еще и создает. Потому что мы, вне зависимости от расы и вероисповедания, для государства – те самые индейцы со своими не заботящими шерифа проблемами. И странно, что многие до сих пор этого еще не поняли.