Как власть в Карелии надрала малоимущих пенсионеров 

Мне очень не нравятся грубые высказывания. Но слово «надрать» максимально точно передает то, как поступила республиканская власть с малообеспеченными пенсионерами Карелии. Ради экономии бюджетных средств самых обездоленных пожилых граждан, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, обвели вокруг пальца. Нагло, цинично, безжалостно.

До недавних пор неработающим гражданам, чья пенсия недотягивала до прожиточного минимума, доплачивал Пенсионный фонд России. Правда, только в том случае, если величина прожиточного минимума, установленного в регионе, не превышала общероссийский. Если она была выше, то раскошеливался региональный бюджет. Подобная практика привела к тому, что в некоторых дотационных регионах сознательно занижали прожиточный минимум, чтобы не нагружать местный бюджет дополнительной заботой о малоимущих пенсионерах.

Карелия не стала исключением. Прожиточный минимум пенсионера в 2017 году составлял 8 803 рубля, хотя реальный прожиточный минимум на тот момент перевалил за 10 тысяч рублей. На 2019 год депутаты ЗС РК установили прожиточный минимум на уровне 8 846 рублей.

Министр труда России объявил войну подобным манипуляциям. В 2019 году произошли изменения законодательства, которые сделали невозможным сознательное занижение прожиточного минимума в регионах.

Карельскому правительству пришлось представить на утверждение депутатам прожиточный минимум на 2020 год в размере 11 836 рублей, то есть повысить его на 33 процента!

Предполагалось, что в 2020 году региональную доплату к пенсии получат более 32 тысяч человек, а сумма дополнительных средств прогнозировалась на уровне 279 миллионов рублей. В 2019 году из-за несправедливо заниженного минимума доплату в Карелии получали всего 13 тысяч пенсионеров.

Как водится, этот, по сути, вынужденный шаг был широко распиарен государственными СМИ. Что из этого вышло, рассказали сами пенсионеры.

Петрозаводчанка Светлана Тарасенко, чья пенсия чуть-чуть недотягивала до 10,5 тысячи рублей, внимательно следила за изменениями в законодательстве. Она выяснила, что те, кто в 2019 году получал доплаты, могут не волноваться, им все пересчитают автоматически. А вот те пенсионеры, кто право на доплату получил с 1 января 2020 года, должен обратиться в органы соцзащиты.

- В середине ноября с вопросом о том, нужно ли писать заявление, я обратилась в пенсионный фонд. В фонде сказали, что звонить нужно в центр соцзащиты, так как там должны производить эти выплаты. В соцзащите сказали, что нужно звонить в пенсионный фонд. Как футбольный мячик меня перебрасывали. Я открыла официальный сайт ПФР и там нашла многие ответы. В середине ноября за разъяснениями я позвонила в министерство соцзащиты Карелии. Там дали телефон отдела, который занимается этими вопросами. Мне опять сказали, что нужно звонить в пенсионный фонд.

Пришлось объяснять, что региональную доплату выплачивают органы соцзащиты. Меня попросили оставить свой телефон, чтобы разобраться и перезвонить. Представляете, в середине ноября в отделе были не в курсе происходящего!

Мне перезвонили и подтвердили, что нужно будет принести заявление. При этом уточнили, что заявление будут принимать не раньше января-февраля 2020 года, мол, сделают перерасчет. Я удивилась, так как на официальном сайте пенсионного фонда говорилось, что заявление приносить нужно до конца 2019 года, - рассказала Светлана Тарасенко.

Пенсионерка оказалась упорной и в первых числах декабря отправилась в центр соцзащиты.

- Заявление у меня принять отказались. Тогда я попросила, чтобы мне дали официальную бумагу с отказом. Меня отправили к начальнику отдела, которая тоже не хотела никаких документов принимать. Но я все же настояла, и мое заявление зарегистрировали,

- вспомнила женщина.

По карельскому телевиденью пенсионерка случайно увидела интервью с министром соцзащиты Ольгой Соколовой, в конце которого телеведущая сообщила, что заявление следует подавать в 2019 году. Тарасенко вновь отправилась в центр соцзащиты. Там она встретила немало таких же пожилых людей, которые безрезультатно пытались подать заявление о начислении региональной доплаты. Пожилым людям объясняли, что раз закон вступает в силу с 1 января 2020 года, то заявления будут принимать только после новогодних праздников.

В конце года Светлана Тарасенко получила официальный ответ от министра соцзащиты Ольги Соколовой, где было сказано, что для назначения региональной доплаты к пенсии нужно обращаться с 1 января 2020 года.

С официального сайта ПФР

В январе Светлана Тарасенко вновь отправилась в центр соцзащиты, где у нее наконец-то приняли заявление. Правда, пояснили, что раз заявление подано в январе, то право на доплату наступает только с февраля 2020 года.

Мне удалось поговорить еще с несколькими пенсионерами, которые рассказали похожие истории. С той лишь разницей, что они не стали требовать письменного ответа от соцработников.

Получается, что всех «новеньких» претендентов на получение региональной доплаты лихо «прокатили». Органы соцзащиты отказывались принимать заявления в декабре. На этой «операции» республиканский бюджет смог неплохо сэкономить. Конкретно Тарасенко недополучила в качестве доплаты за январь 1 344 рубля.

Но это не единственная уловка, на которую пошло министерство соцзациты, чтобы поубавить аппетиты размечтавшихся полунищих пенсионеров.

С официального сайта ПФР

В феврале 2019 года президент страны Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ, в котором, в частности, призвал бороться с бедностью. В целях реализации послания президента в апреле 2019 года были приняты изменения в закон о социальной помощи и в закон о прожиточном минимуме, которые существенно изменили принцип расчета доплаты к пенсии малоимущих граждан. Раньше после индексации пенсии сумма выплаты, необходимой до прожиточного минимума, автоматически снижалась, и малоимущие пенсионеры фактически не ощущали перемен к лучшему. С 2019 году был принят новый порядок, согласно которому сначала определяется размер доплаты до установленного в регионе прожиточного минимума, а затем проходит индексация, которая уже не влияла на доплату. Это сознательно было сделано для того, чтобы сумма пенсии и доплаты превышали установленный прожиточный минимум на сумму индексации.

С официального сайта ПФР

Попробуем объяснить на конкретном примере. Светлана Тарасенко в декабре 2019 года получала пенсию 10 492 рубля. До установленного в Карелии минимума на 2020 год ей не хватало 1 344 рубля. Теоретически, ей должны были бы назначить с января 2020 года доплату в 1 344 рубля, несмотря на то, что ее пенсия с 1 января 2020 года была проиндексирована. Так как у нее не приняли заявление, то доплату ей назначат с 1 февраля 2020 года. С учетом проиндексированной пенсии доплата составит уже не 1 344 рубля, а всего 652 рубля.

Таким образом, только на Светлане Тарасенко бюджет республики за год сэкономит около 9 тысяч рублей.

Предполагалось, что список получателей доплат увеличится на 19 тысяч человек. Возможно, эта сумма некорректна, но только на отказе принимать заявления в декабре 2019 года в Карелии можно сэкономить на малоимущих пенсионерах, впервые обратившихся за доплатой, порядка 171 миллиона рублей.

Мне удалось получить комментарий у Ольги Соколовой, которая сразила меня еще больше. Министр соцзащиты подтвердила, что, действительно, органы соцзащиты не принимали заявления от пенсионеров в декабре 2019 года, а региональную доплату к пенсиям тем, кто обратился в январе 2020 года, назначат только с февраля 2020 года.

- Федеральным порядком установлено, что при обращении выплата происходит в следующем месяце, - сообщила Соколова.

- Почему тогда вы не принимали заявления в декабре?

- Потому что у них не было права обращаться в декабре. Они обращаются в январе и получают доплату в феврале,

- утверждает министр.

По ее версии, граждане не имели право на доплату в январе 2020 года. Правда, она не смогла назвать нормативного акта, запрещающего брать заявление от граждан в декабре 2019 года. Ольга Соколова не поверила мне, что на официальном сайте пенсионного фонда размещены разъяснения, предлагающие пенсионерам заявление о доплате подать до 31 декабря 2019 года.

Я искренне предполагала, что, хотя бы с пенсионерами, которые получали доплату в 2019 году и которым не нужно было подавать заявление, поступили по-человечески, то есть в соответствии с действующим законодательством. Но я ошиблась. Если верить Ольге Соколовой, им рассчитали региональную доплату с учетом индексации. Другими словами, и этих карельских пенсионеров послание президента обошло стороной, и они получат не больше установленного минимума - 11 836 рублей.

- Мы уже получили файл из пенсионного фонда с индексацией… Мы брали пенсию, которая уже проиндексирована. Они получат доплату до прожиточного минимума,

- заметила Ольга Соколова.

По информации на 14 января, ни один малообеспеченный карельский пенсионер не получил региональной доплаты. Соколова объяснила, что в республике «ждут деньги».

Для полноты картины посмотрим, как поступили в других республиках и областях, где, как и в Карелии, перешли на региональную доплату.

В Амурской области министерство социальной защиты совместно с отделением пенсионного фонда даже не стали тревожить граждан, а сами выявили тех, кто впервые получил право на доплату с января 2020 года. Аналогично поступили в Томской области. Там только попросили обратиться с заявлением граждан, кому пенсию назначат уже после наступления 2020 года, и она окажется ниже прожиточного минимума.

В Псковской области с конца ноября граждан, кто раньше не получал доплату, зазывали в органы соцзащиты.

В Красноярском крае настоятельно советовали подать заявление до 31 декабря 2019 года.

Я не смогла отыскать ни одного региона, где бы «бортанули» нищих пенсионеров так, как это сделали в Карелии.

Предвижу, что в очередной раз карельские чиновники будут оправдываться, ссылаясь на дефицит денег в бюджете. Мне кажется, что подобные измышления пора оставить для слабоумных. На повышении зарплаты губернатору, министрам, руководителям различных ведомств в Карелии деньги есть. Ни у кого из руководителей Карелии рука еще дрогнула, когда он подписывал указы о повышении благосостояния своего и своих приближенных. Зато денег на пенсионеров, которые находятся за чертой бедности, очень жалко.

15 января 2020 года президент России Владимир Путин вновь обратится с ежегодным посланием. Увы, как видим, до Карелии оно не всегда долетает.

С моей точки зрения, то, что случилось с региональными выплатами в Карелии, - это ЧП далеко не республиканского масштаба. Фактически в республике устроили демарш, проигнорировав и послание президента, и действующее законодательство. Очевидно, что оценку происходящему обязана дать республиканская прокуратура. В связи с этим я прошу рассматривать данную публикацию как официальное обращение в прокуратуру Карелии.