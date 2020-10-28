В президентском кадетском училище 175 учащихся заразились COVID-19

Детский омбудсмен Геннадий Сараев рассказал корреспонденту портала «Петрозаводск говорит» о том, как обстоят дела с заболеваемостью в Петрозаводском президентском кадетском училище.

По его словам, положительный тест на коронавирус у 175 воспитанников училища. У 166 из них симптомов заболевания не выявлено. За детьми постоянно наблюдают, измеряют температуру. Все кадеты с положительным тестом учатся отдельно от остальных, для них выделен свой корпус. С детьми постоянно находятся сотрудники училища, домой они не уходят. Учебный процесс не прерывается, но стал дистанционным.

15 учащихся с симптомами заболевания переведены в инфекционную больницу, вне стен училища. Им оказывается вся возможная медицинская помощь. Еще четверо помещены в лазарет училища. Несмотря на положительный тест, симптомы из заболевания больше напоминают ОРВИ, дети находятся под наблюдением.

Для всех остальных воспитанников училища учебный процесс идет в обычном порядке, за исключением всех межкурсовых мероприятий. Потоки учащихся разделяются, как и в обычных школах.

По словам Геннадия Сараева, родители детей, конечно, обеспокоены их здоровьем, но ни одного заявления на исключение не поступило. Видимо, это следует понимать, как знак доверия в отношении администрации училища.

Как мы писали ранее, первый заболевший – воспитатель – был выявлен 16 октября. С симптомами респираторной инфекции он поступил в Республиканскую инфекционную больницу. Затем в результате тестирования на ковид были выявлены еще 7 воспитанников, которые также госпитализированы в РИБ. Затем поступило еще 33 положительных результата на коронавирус. На утро 23 октября в училище 41 инфицированный, в том числе 1 воспитатель. В училище начались противоэпидемические мероприятия. Как мы видим, результата они пока не дали.

Добавим, что глава Карелии Артур Парфенчиков принял дополнительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса после осенних каникул. Он поручил министерству здравоохранения и министерству образования Карелии организовать получение учениками, которые придут в школы-интернаты (в их состав входит и Петрозаводское кадетское училище. – Прим. Ред.) после каникул, справок о том, что у них не было контакта с больными инфекционными заболеваниями. Допуск детей в школы-интернаты будет возможен только при предъявлении подобных справок. Также ведомства поручено обеспечить сотрудникам школ-интернатов возможность сдать ПЦР-тест на коронавирус, если они в период осенних каникул находились в отпуске.

Кроме того, министерство образования должно будет проконтролировать, чтобы сотрудники школ-интернатов, которые на период каникул были в отпуске, предоставили справки об отрицательном результате ПЦР-теста, полученном не ранее чем за 3 дня до начала рабочего времени (фото 2gis.ru).