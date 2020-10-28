Осенняя ярмарка «Ремесленники Карелии» проходит в Петрозаводске

Организатор мероприятия – «Корпорация развития Республики Карелия» - информирует, что выставка будет работать до 8 ноября.



Осенняя выставка - ярмарка «Ремесленники Карелии» размещается в двух крупных торговых центрах города – ТРК «ЛОТОС PLAZA» и ТРЦ «МАКСИ».

На ней представлены работы 10 карельских мастеров народно - художественных промыслов. Здесь можно найти изделия из дерева, бересты, кожи и бисера, керамику, вышивку, народную куклу и многое другое.





Ярмарка стартовала 24 октября и продлится 16 дней.

Задача ярмарки – поддержать местных ремесленников в условиях пандемии, предоставить им возможность реализовать свою продукцию

- прокомментировала Марина Котыш.

Как рассказала руководитель Центра народно - художественных промыслов Корпорации развития РК Марина Котыш, для предпринимателей участие бесплатное, а все расходы по аренде торговых площадей осуществляются Центром в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».