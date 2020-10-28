28 октября 2020, 17:09
Общество

Осенняя ярмарка «Ремесленники Карелии» проходит в Петрозаводске

Ярмарка стартовала 24 октября в ТРЦ «Макси» и «ЛОТОС PLAZA и продлится 16 дней

Организатор мероприятия – «Корпорация развития Республики Карелия» -  информирует, что выставка будет работать до 8 ноября.

Осенняя выставка - ярмарка «Ремесленники Карелии» размещается в двух крупных торговых центрах города – ТРК «ЛОТОС PLAZA» и ТРЦ «МАКСИ».
На ней представлены работы 10 карельских мастеров народно - художественных промыслов. Здесь можно найти изделия из дерева, бересты, кожи и бисера, керамику, вышивку, народную куклу и многое другое.



Ярмарка стартовала 24 октября и продлится 16 дней.

Задача ярмарки – поддержать местных ремесленников в условиях пандемии, предоставить им возможность реализовать свою продукцию 

- прокомментировала Марина Котыш.

Как рассказала руководитель Центра народно - художественных промыслов Корпорации развития РК Марина Котыш, для предпринимателей участие бесплатное, а все расходы по аренде торговых площадей осуществляются Центром в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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Метки: 
«Корпорация развития Республики Карелия»
Петрозаводск
Карелия
«Лотос Plaza»
Макси
Ярмарка
народно-художественные промыслы
пандемия