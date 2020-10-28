Искусственный интеллект Миа дарит абонентам Tele2 скидку на смартфоны

Виртуальный помощник Миа на основе интересов абонента и данных о потреблении услуг проанализирует, требуется ли клиенту более мощный смартфон. В случае положительного ответа она предложит в приложении «Мой Tele2» промокод на 2000 рублей для покупки нового устройства. Чтобы воспользоваться скидкой, клиенту необходимо в личном кабинете при появлении предложения от Мии нажать кнопку «Активировать». Далее абоненту придет SMS с промокодом, который нужно показать продавцу в розничной сети Tele2.

Скидка действует на смартфоны стоимостью от 10 000 рублей до 31 октября в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Красноярске, Челябинске, Тюмени и Кургане. До конца года проект будет запущен во всех регионах присутствия оператора. Подробности и участвующие в акции модели устройств необходимо уточнять в розничной сети Tele2.

Искусственный интеллект Миа, интегрированный в приложение «Мой Tele2», анализирует статистику по потреблению интернет - трафика, минут и SMS. На основе выводов виртуальный помощник предлагает оптимальный тариф и другие опции индивидуально для каждого пользователя. Клиент сам принимает решение по каждой рекомендации.

Еще искусственный интеллект подбирает скидки, акции и другие уникальные предложения, соответствующие потребностям абонента, стилю жизни и его интересам. В зависимости от предпочтений клиента Миа предложит подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV и онлайн - кинотеатры, бесплатное пользование сервисом «СберЗвук». Клиентам также доступен безлимит на YouTube, онлайн - уроки английского, скидки на такси и доставку еды, дополнительные пакеты интернета и многое другое.