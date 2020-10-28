Лишенный свободы художник, нарисовал картину на православный конкурс

Осужденный Михаил Щ., отбывающий наказание в РБ-2 г. Медвежьегорска нарисовал картину «Святой князь и великий воин Александр Невский», сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

Михаил – художник-самоучка, творческие способности к рисованию появились у него во время отбывания наказания. Он неоднократно принимал участие в художественных конкурсах. Так, в 2015 году его картине «Патриарх» присвоено первое призовое место и звание лауреата Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных. В 2020 году работа Михаила «Карельский простор» была представлена на Всероссийской выставке картин «Сохрани надежду».

Полотно «Святой князь» будет представлено на конкурс православной живописи «Явление», проходящий в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности заключенных, «Не числом, а смирением».

Конкурс проходит во всех исправительных учреждениях республики. Тема этого года: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Лучшие работы будут направлены на региональный, а затем и всероссийский этапы конкурса.

Организаторы мероприятия ФСИН России совместно с Синодальным отделом Русской православной церкви по тюремному служению.

Фото из группы УФСИН России по Республике Карелия