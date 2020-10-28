Полиция Петрозаводска проведет в городе операцию «Штраф»

Полиция Петрозаводска со 2 по 9 ноября проведет в городе операцию под названием «Штраф». Профилактическое мероприятие будет посвящено выявлению горожан, пренебрегающих оплатой административных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В полиции напомнили, что неуплата ведет к назначению штрафа в двойном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо к аресту на срок до 15 суток, либо к обязательным работам сроком до 50 часов. При выявлении случая неуплаты материалы дела отправляются в службу судебных приставов.

В МВД отметили, что для получения информации о неоплаченных административных штрафах можно обратиться в Отдел по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Петрозаводску, расположенный по адресу: г. Петрозаводск, ул. Калинина, 69, кабинет 34, либо по телефону: 57-11-24. Фото forumnov.com