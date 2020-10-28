В Петрозаводске начали мыть памятники

Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают работы по содержанию общественных территорий в Петрозаводске. Фронт работ довольно широк, сообщает пресс-служба мэрии.

В эти дни подрядчик приступил к помывке памятников. Были очищены монументы, посвященные Петру Первому, Ленину и Кирову.

Помимо этого, с городских клумб убираются однолетние растения. За многолетними насаждениями специалисты продолжают ухаживать. В разных частях карельской столицы идет высадка кустарников.

Также подрядчик подметает дорожки в зеленых зонах, расчищает лестничные спуски и убирает мусор. Активные работы развернулись в сквере Вечный Огонь, в парке 50-летия пионерской организации, Губернаторском саду, на Левашовском бульваре, Березовой и Малой Подгорной аллеях.