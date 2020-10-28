Стало известно, где в Карелии зафиксированы новые случаи коронавируса

Оперштаб огласил данные по коронавирусу в Карелии. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 117 человек. Из этого числа заболевших – 98 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи заболевания подтверждены в Петрозаводске – 75 человек, в Прионежском районе – 2 человека (деревня Ужесельга), в Пряжинском районе – 3 человека (Пряжа – 2, деревня Каскессельга – 1), в Сегеже – 9 человек, в Сортавале – 2 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Олонецком районе – 3 человека (Олонец – 2, деревня Верховье – 1), в Кондопоге – 3 человека, в Костомукше – 7 человек, в Пудоже – 1 человек, в Калевальском районе – 4 человека (Калевала – 3, поселок Боровой – 1), в Медвежьегорском районе – 2 человека (село Толвуя), в Муезерском районе – 5 человек (Муезерский – 1, поселок Тикша – 2, поселок Ледмозеро – 2). Выздоровели еще 11 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1016,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1054,7 случая, по Северо-Западу – 1526,4.

С начала пандемии в республике заболели 6241, поправились 4257, умерли 47 человек. (фото inbusiness.kz)