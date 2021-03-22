Еще одна российская звезда заразилась коронавирусом

Телеведущий Иван Ургант в Twitter проинформировал поклонников о своей болезни, сообщает mail.ru.

Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи,

— написал он.

Шоумен не уточнил, как себя чувствует. В комментариях Урганту желают здоровья и сетуют, что он не прошел вакцинацию.

Иван Ургант родился 16 апреля 1978 года в Ленинграде. Российский актер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, музыкант, композитор, продюсер, сценарист и режиссёр. Ведущий программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Музыкант-мультиинструменталист: играет на гитаре, фортепиано, бас-гитаре, аккордеоне, блок-флейте, терменвоксе и ударных. Певческий голос — баритон. Снялся в 26 фильмах.

Фото с сайта mail.ru