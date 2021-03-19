В Карелии ищут раскрепощенных девушек для съемок в клипах

В Карелии ищут раскрепощенных девушек для съемок в музыкальных клипах. О наборе актрис объявил общественный деятель и музыкант Максим Мазуровский.

Требуются девушки возрастом от 20 до 30 лет приятной внешности. Съемки клипов будут проходить в Карелии и Санкт-Петербурге в марте, апреле и мае. В зависимости от роли определяется компенсация за съемки и/или гонорар.

Кастинг будет проходить в два этапа. Первоначальный отбор пройдет по фото и видео в соцсетях. На втором этапе будет организована тестовая запись на камеру на студии.

Для предварительного отбора необходимо написать Максиму Мазуровскому. Профили кандидаток в соцсетях должны быть открыты.