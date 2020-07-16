Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 16 июля

На обновленной онлайн-карте распространения коронавируса по Карелии отмечена информация о людях, у которых диагноз подтвердился 15 июля.

Главным очагом инфекции остается Петрозаводск. В столице республики 913 случаев заражения. На втором месте Кемский район, там 123 заболевших. На третьей позиции Беломорский район - 104 больных.

Далее идут Сортавальский район (95), Олонецкий район (86), Муезерский район (68), Сегежский район (66), Суоярвский район (65), Прионежский и Лахденпохский районы (по 56).

Меньше всего зараженных в Калевальском районе, там заболели 4 человека.