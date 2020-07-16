Андрей Малахов посвятит передачу исчезновению подростка из Карелии

Сегодня в 17:15 в эфир телеканала «Россия 1» выйдет передача «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Программа будет посвящена загадочному исчезновению 17-летнего жителя Костомукши Игоря Гаврилова.

Напомним, 6 мая юноша ушел в гости к друзьям и не вернулся домой. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Массовые поиски с участием волонтеров не привели ни к какому результату.

Исчезновением молодого человека занимается Следственный комитет.