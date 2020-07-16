Вандалы продолжают разрушать сквер на набережной Варкауса

Вчера, 15 июля, в 21 час 17 минут группа молодых людей из пяти человек намеренно опрокинула на землю питьевой фонтанчик в сквере на наб. Варкауса, который благоустраивает «РКС-Петрозаводск». Акт вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники компании уже не раз проводили в сквере субботники, работники «РКС-Петрозаводск» посадили на участке деревья, самостоятельно пропололи территорию сквера от сорняков, отреставрировали канализационную насосную станцию. В сквере за короткий срок появился фонтан-водопад, питьевой фонтанчик, дорожки для прогулок, были установлены скамейки, освещение, тренажеры. Сквер – подарок к 100-летию республики от группы компаний «РКС-Петрозаводск», открыть его планируют в конце июля.

В июне питьевой фонтан уже стал жертвой вандалов – у него украли кран. Для того чтобы хоть как-то защитить фонтан, на него установили деревянный короб, но от падения спасти питьевой фонтан не получилось. На этом разрушения не закончились: неделю назад по всему скверу валялся мусор, специально вытащенный из урн…

Столько сил и времени было вложено в создание нового места отдыха для петрозаводчан, и вот что мы получаем в ответ – вандализм.

Уважаемые жители города, если вы видите, что кто-то разрушает сквер, не проходите мимо! Не хочется, чтобы этим же летом сквер перестал быть украшением города. Новый уголок для отдыха создан радовать гостей и жителей Петрозаводска, давайте относиться к скверу бережно.