16 июля 2020, 13:13
Общество

Лошадь без седока бегала по Петрозаводску

Очевидцы запечатлели появление крупного животного на оживленной магистрали карельской столицы

Вечером 14 июля по Петрозаводску бегала лошадь без седока. Видео, снятое очевидцем и камерой наблюдения компании CityLink, публикует dtpptz.

На кадрах видно, как животное резво скачет по газону, а затем прямо по проезжей части на пересечении Карельского и Комсомольского проспектов.

Что так напугало лошадь и заставило ее убегать, остается неизвестным.

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новости петрозаводска