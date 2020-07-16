Лошадь без седока бегала по Петрозаводску

Вечером 14 июля по Петрозаводску бегала лошадь без седока. Видео, снятое очевидцем и камерой наблюдения компании CityLink, публикует dtpptz.

На кадрах видно, как животное резво скачет по газону, а затем прямо по проезжей части на пересечении Карельского и Комсомольского проспектов.

Что так напугало лошадь и заставило ее убегать, остается неизвестным.