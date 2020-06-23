Пропавшего полтора месяца назад в Карелии юношу все еще не могут найти

В Карелии следователи продолжают розыск 17-летнего жителя Костомукши Игоря Гаврилова. Об этом сообщает ВГТРК «Карелия».

6 мая юноша ушел из дома к друзьям и не вернулся. О его судьбе до сих пор ничего не известно. Массовые поисковые мероприятия с участием волонтеров не привели ни к какому результату.

Всех, кто что-либо знает о судьбе этого человека, просят звонить в Следственное управление СК РФ по Карелии по телефонам (8142) 59-46-90, 59-46-88 и 59-25-90.