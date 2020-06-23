23 июня 2020, 18:52
Бизнесмена осудили в Карелии за взятку сотруднику полиции
Предприниматель из Беломорска получил миллионный штраф по 291-й статье Уголовного кодекса
В Беломорске вынесен приговор коммерсанту, которого обвиняли в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК.
Установлено, что в декабре 2019 года осужденный передал 200 тысяч рублей старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Беломорскому району за прекращение проверки по факту реализации без лицензии алкогольной продукции.
Полицейский отказался от взятки, а бизнесмен был задержан. Суд назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей.