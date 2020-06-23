Бизнесмена осудили в Карелии за взятку сотруднику полиции

В Беломорске вынесен приговор коммерсанту, которого обвиняли в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК.

Установлено, что в декабре 2019 года осужденный передал 200 тысяч рублей старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Беломорскому району за прекращение проверки по факту реализации без лицензии алкогольной продукции.

Полицейский отказался от взятки, а бизнесмен был задержан. Суд назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей.