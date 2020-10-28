Новый рекорд по количеству смертей от COVID-19 установлен в России

Число жертв коронавирусной инфекции в нашей стране продолжает расти с каждым днем. Накануне в России был установлен рекорд по числу смертей – 320. Но, согласно данным на сегодня, этот показатель вырос на 26. За минувшие сутки в нашей стране умерли 346 человек. И этой новый рекорд смертности с начала пандемии, передает «Лента.ру». Общее число умерших в России - 26 935 заболевших пациентов.

За прошедшие 24 часа диагноз коронавирус был подтвержден у 16 202 человек в 84 регионах. Всего с начала пандемии было выявлено 1 563 976 случаев коронавируса.

Также за сутки поправились 12 361 человек. За все время выздоровели - 1 171 301.

В Карелии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 117 человек. Всего с начала пандемии в республике заболели 6241, поправились 4257, умерли 47 человек. (фото sport-express.ru)