Составлен список 50 самых востребованных профессий в России

В России утвердили полсотни наиболее востребованных и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. Приказ подписал глава Минтруда Антон Котяков. Перечень используется для разработки и актуализации стандартов среднего профессионального образования в стране, передает ТАСС.

В список востребованных и перспективных на рынке труда профессий вошли агроном, ветеринарный фельдшер, графический дизайнер, лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства, мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики и мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, мастер по изготовлению мебели, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Также востребованными значатся медсестры, повара, сварщики, специалисты в области индустрии красоты, воспитания, гостеприимства, инженерного дизайна, операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты по производству и обслуживанию авиатехники, программисты и представители других профессий. Замыкают перечень фармацевты, фельдшеры и электромонтажники. (фото novostipmr.com)