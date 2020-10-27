В Роспотребнадзоре объяснили требование по ношению масок

Со среды, 28 октября, ношение защитных масок станет обязательным по всей России. Такое требование в период коронапандемии ввела главный санитарный врач страны Анна Попова.

«Обязательно для всех в транспорте, в общественных местах закрытых, в лифтах, в закрытых помещениях на парковках и при общении на улице, если людей собирается более 50 человек», - разъяснила руководитель Роспотребнадзора требование по ношению масок. Ее слова приводит РИА Новости.

Она добавила, что остальные ограничения в постановлении Роспотребнадзора рекомендованы субъектам страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Ознакомиться с полным текстом постановления можно здесь. (фото vm.ru)