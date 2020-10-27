27 октября 2020, 21:03
Россиян ждет последняя короткая неделя в этом году
День народного единства выпадал на середину рабочей недели
Последний нерабочий праздник в этом году выпадет на середину недели. Россиян в начале следующего месяца ожидается короткая рабочая неделя.
День народного единства, 4 ноября, в России считается нерабочим днем. В этом году 4 ноября выпадает на среду.
Как передает РИА Новости, продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час, так как этот день предшествует нерабочему празднику. (фото ysia.ru)