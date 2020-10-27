Россиянам рассказали, как вернуть украденные с банковской карты деньги

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с агентством «Прайм» объяснил порядок действий в случае кражи денег со счета или карты. В случае пропажи денег нужно без промедления звонить в банк и сообщить об операции, которую клиент не совершал. Сделать это можно также через приложение.

«Оптимальным вариантом будет заблокировать карту и оформить перевыпуск», - считает эксперт. Нужно составить заявление на возврат средств, которое, в большинстве случаев, рассматривается 30 дней. Также следует написать заявление в полицию о мошеннических действиях.

Банк обязан будет вернуть деньги, если клиент сообщил о краже не более чем через сутки после произошедшего, а также не нарушал правил безопасности хранения карты. В частности, не сообщал посторонним ПИН или CVC-коды, не хранил ПИН вместе с картой.

Как отметил Кричевский, банк обязан уведомлять клиента обо всех операциях по счету через СМС или push-уведомления. Если банк отказывает в возврате, то отказ нужно запросить в письменном виде с обоснованием.

«Если банк не выполнит этого или обоснование будет неубедительным, этих документов хватит для обращения в суд. Как правило, суды в подобных делах встают на сторону истца, то есть клиента», - резюмировал эксперт. (фото saint-petersburg.ru)