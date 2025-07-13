В Суоярви мужчина арендовал участок, но не пользовался им

Мужчина арендовал участок для стройки, но в итоге ничего с ним не сделал и даже не платил владельцу. Суд обязал вернуть участок и заплатить долг, сообщила пресс-служба Суоярвского районного суда.

Ответчик планировал строить жилье на участке, но так и не сделал этого. Участок зарос кустарником, проход к нему отсутствует. Истец потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги. Суд удовлетворил иск.

Также к ответчику в суд предъявлены еще 4 иска аналогичного характера. © «Петрозаводск говорит»