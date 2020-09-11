Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 11 сентября

Обновленная онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии демонстрирует главные очаги Covid-19 в республике по данным на 11 сентября.

На первом месте с большим отрывом расположился Петрозаводск. В столице более половины всех выявленных в республике случаев - 1821.

В восьми районах Карелии более ста заболевших. Это Кемский район (179), Прионежский район (149), Кондопожский район (134), Беломорский район (131), Сортавальский район (127), Олонецкий район (104), Суоярвский район (104) и Сегежский район (101). Вплотную к сотне подобралась Костомукша (99).

Меньше всего зараженных по-прежнему в Калевальском районе - 16.