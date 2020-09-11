11 сентября 2020, 20:04
Общество

Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 11 сентября

Количество заболевших коронавирусом в республике достигло отметки в 3441 человека

Обновленная онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии демонстрирует главные очаги Covid-19 в республике по данным на 11 сентября.

На первом месте с большим отрывом расположился Петрозаводск. В столице более половины всех выявленных в республике случаев - 1821.

В восьми районах Карелии более ста заболевших. Это Кемский район (179), Прионежский район (149), Кондопожский район (134), Беломорский район (131), Сортавальский район (127), Олонецкий район (104), Суоярвский район (104) и Сегежский район (101). Вплотную к сотне подобралась Костомукша (99).

Меньше всего зараженных по-прежнему в Калевальском районе - 16.

Ранее в этом сюжете:

Названы новые дома, где живут заразившиеся COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Суточное количество заболевших Covid-19 растет в России
подробнее...
74 школьника в Кондопоге перешли на дистанционку из-за коронавируса
подробнее...
Стало известно, где зафиксированы новые случаи коронавируса в Карелии
подробнее...
Оперштаб сообщил о тысячах новых заболевших Covid-19 в России
подробнее...
Училище Олимпийского резерва возобновляет работу после карантина
подробнее...
Коронавирус выявлен в 16 домах Петрозаводска
подробнее...
Классы еще трех школ ушли на дистанционное обучение из-за COVID-19
подробнее...
Новые случаи коронавируса выявлены в шести населенных пунктах Карелии
подробнее...
В школах Карелии не хватает средств защиты от коронавируса
подробнее...
Премьера оперетты в Музыкальном театре откладывается из-за COVID-19
подробнее...
Более чем в двадцати домах Петрозаводска выявлен коронавирус за сутки
подробнее...
Очередной пациент скончался от COVID-19 в Карелии
подробнее...
Оперштаб опубликовал количество новых заразившихся COVID-19 в Карелии
подробнее...
Парфенчиков рассказал о заболевшем COVID-19 карельском школьнике
подробнее...
Очередной рост числа заболевших COVID-19 выявлен за сутки в Карелии
подробнее...
Парфенчиков предложил министру образования разрешить детям танцевать
подробнее...
Первый случай коронавируса подтвержден в школе Карелии
подробнее...
Минздрав озвучил сроки поставки вакцины от коронавируса в регионы
подробнее...
Новые больные COVID-19 обнаружены в пяти домах Петрозаводска
подробнее...
Оперштаб огласил количество новых заразившихся COVID-19 в Карелии
подробнее...
Названы новые адреса, где живут заразившиеся COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Три дня подряд в России заболевает COVID-19 более пяти тысяч человек
подробнее...
Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 19 домах Петрозаводска
подробнее...
Пожилой петрозаводчанин скончался от COVID-19
подробнее...
Тридцать три новых случая коронавируса выявлено в Карелии
подробнее...
Новый очаг коронавируса обнаружен в Петрозаводске
подробнее...
За сутки в России вновь заразились COVID-19 более пяти тысяч человек
подробнее...
В полутора десятках домов в Петрозаводске найден коронавирус за сутки
подробнее...
Парфенчиков смягчил меры безопасности в условиях пандемии
подробнее...
COVID-19 обнаружили в двадцати домах Петрозаводска
подробнее...
Более десяти артистов Музыкального театра заболели коронавирусом
подробнее...
COVID-19 за сутки найден в двадцати трех домах Петрозаводска
подробнее...
Более тридцати человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
Тридцатый человек скончался от коронавируса в Карелии
подробнее...
В двадцати пяти домах Петрозаводска выявлен коронавирус за выходные
подробнее...
Тринадцать человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
Более чем в двадцати домах Петрозаводска выявлен коронавирус за сутки
подробнее...
Более 30 новых заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Карелии
подробнее...
Еще один человек с коронавирусом умер в Карелии
подробнее...
Публикуем новые адреса заразившихся COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Около тридцати человек заразились за сутки COVID-19 в Карелии
подробнее...
Женщина умерла от коронавирусной инфекции в Карелии
подробнее...
4676 случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в России
подробнее...
За сутки в Петрозаводске выявлено 26 новых адресов с очагами COVID-19
подробнее...
Около сорока человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
Число больных COVID-19 в Петрозаводске перевалило за полторы тысячи
подробнее...
Училище Олимпийского резерва приостановило работу из-за COVID-19
подробнее...
Более 40 заболевших коронавирусом зафиксировано за сутки в Карелии
подробнее...
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Карелии сообщил о новой смерти
подробнее...
Корсаков прокомментировал сообщения о новом карантине из-за COVID-19
подробнее...
У воспитанников училища Олимпийского резерва выявлен коронавирус
подробнее...
Около пяти тысяч человек заразились за сутки COVID-19 в России
подробнее...
Оперативный штаб сообщил о новых заболевших коронавирусом в Карелии
подробнее...
Названы новые адреса в Петрозаводске, где живут заразившиеся COVID-19
подробнее...
Около 20 человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
От COVID-19 за сутки в России умерло более 100 человек
подробнее...
Около сорока человек заразились COVID-19 в Карелии
подробнее...
Мужчина умер от коронавирусной инфекции в Карелии
подробнее...
Парфенчиков ввел очередные послабления карантинного режима в Карелии
подробнее...
Появились новые адреса, где живут заболевшие COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
За сутки в России выявлено 4870 случаев заражения COVID-19
подробнее...
Около пяти тысяч человек за сутки заразилось COVID-19 в России
подробнее...
Названы новые адреса, где живут заразившиеся COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Более двадцати человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
Женщина скончалась от коронавируса в Карелии
подробнее...
Около пяти тысяч человек заразились COVID-19 за сутки в России
подробнее...
Семнадцать новых домов с коронавирусом выявлено в Петрозаводске
подробнее...
Тридцать человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
Коронавирус найден в 12 домах Петрозаводска: 9 ранее были «чистыми»
подробнее...
Грудной ребенок заболел коронавирусом в Карелии
подробнее...
Коронавирус в выходные нашли в 13 домах Петрозаводска
подробнее...
Более половины жителей Карелии не готовы прививаться от коронавируса
подробнее...
Онлайн-карта назвала главные очаги Covid-19 в Карелии на 16 августа
подробнее...
Новые заболевшие Covid-19 появились в семи населенных пунктах Карелии
подробнее...
Множество новых очагов Covid-19 появились в Петрозаводске
подробнее...
Вирусолог рассказал, сколько лет россиянам придется носить маски
подробнее...
Более пяти тысяч новых случаев коронавируса выявили в России
подробнее...
Новые аппараты для диагностики Covid-19 поступят в больницы Карелии
подробнее...
Оперштаб сообщил о новых зараженных Covid-19 в разных районах Карелии
подробнее...
Новые больные COVID-19 в Петрозаводске выявлены по семи адресам
подробнее...
Охлопков ответил на обвинения в участившихся смертях от коронавируса
подробнее...
Оперативный штаб сообщил о новых заболевших коронавирусом в Карелии
подробнее...
Еще один житель Карелии умер от коронавируса
подробнее...
Онлайн-карта назвала главные очаги Covid-19 в Карелии на 13 августа
подробнее...
Больше ста человек умерли в России от коронавируса за сутки
подробнее...
В двадцать одном доме Петрозаводска выявлен коронавирус за сутки
подробнее...
Оперштаб назвал, сколько человек заболели COVID-19 в Карелии за сутки
подробнее...
Прионежье вышло на третье место по заболеваемости Covid-19 в Карелии
подробнее...
Количество заражений коронавирусом в России перевалило за 900 тысяч
подробнее...
В одном из домов Петрозаводска коронавирус нашли в десятый раз
подробнее...
26 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены за сутки в Карелии
подробнее...
Еще один пациент с коронавирусом умер в Карелии
подробнее...
Оперштаб назвал главные очаги распространения Covid-19 на 11 августа
подробнее...
Суточная заболеваемость коронавирусом в России снижается
подробнее...
Коронавирус отказывается покидать дома с зараженными в Петрозаводске
подробнее...
Возросло количество заболевших коронавирусом за сутки в Карелии
подробнее...
Онлайн-карта назвала главные очаги Covid-19 в Карелии на 10 августа
подробнее...
Борющимся с COVID-19 медикам по-особому рассчитают пенсионный стаж
подробнее...
У пожаловавшихся на ОРВИ жителей Карелии обнаружили коронавирус
подробнее...
Названы адреса заболевших коронавирусом в выходные дни в Петрозаводске
подробнее...
Оперштаб огласил новые данные по заболевшим коронавирусом в Карелии
подробнее...
Мужчина умер от коронавируса в Карелии
подробнее...
16 человек заразились коронавирусом в Карелии
подробнее...
Названо число новых заболевших коронавирусом в Карелии за сутки
подробнее...
Коронавирус обнаружили у сотрудника полиции Карелии
подробнее...
У заболевшего ОРВИ жителя Карелии обнаружили COVID-19
подробнее...
Карелия первой в России начнет отличать коронавирус от других инфекций
подробнее...
Более ста человек умерли от коронавируса в России за сутки
подробнее...
Парфенчиков рассказал еще об одном умершем вчера больном Covid-19
подробнее...
Названо количество новых зараженных Covid-19 в Карелии
подробнее...
Женщина с коронавирусом скончалась в Петрозаводске
подробнее...
Онлайн-карта показала главные очаги Covid-19 в Карелии на 6 августа
подробнее...
Количество больных Covid-19 в России превысило 870 тысяч
подробнее...
Скандальное судно «Карелия» сегодня причалит к российскому порту
подробнее...
Парфенчиков рассказал о 13 неизвестных ранее смертях больных Covid-19
подробнее...
41 новый случай коронавируса выявлен в Карелии
подробнее...
Еще один человек умер от коронавируса в Карелии
подробнее...
Глава Кемского района потерял обоняние и лечится мхом
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 5 августа
подробнее...
Названы адреса заболевших COVID-19 за прошедшие сутки в Петрозаводске
подробнее...
Более 5200 заболевших Covid-19 выявлены в России за сутки
подробнее...
Два человека повторно заболели коронавирусом в Карелии
подробнее...
48 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 4 августа
подробнее...
Названы адреса 15 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Больше пяти тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
подробнее...
34 новых случая коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
Новая вспышка Covid-19 в России может начаться в сентябре
подробнее...
У главы администрации Кемского района подозревают COVID-19
подробнее...
Названы адреса девяти новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Более пяти тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
подробнее...
Женщина умерла от коронавируса в Петрозаводске
подробнее...
Инвалид I группы госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19
подробнее...
Администрация Кемского района переходит на закрытый режим работы
подробнее...
Зафиксирована семнадцатая смерть от коронавируса в Карелии
подробнее...
Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 31 июля
подробнее...
Более пяти тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
подробнее...
Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Около сорока человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
Женщина скончалась от COVID-19 в Карелии
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 30 июля
подробнее...
Более пяти тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
подробнее...
Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Пятнадцатый человек умер от COVID-19 в Карелии
подробнее...
Названы переносящие коронавирус животные
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 29 июля
подробнее...
Названы адреса 25 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
169 человек умерло в России за сутки от COVID-19
подробнее...
Вновь более тридцати человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 28 июля
подробнее...
Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Более пяти тысяч человек за сутки заболели в России COVID-19
подробнее...
Более тридцати человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
В ВОЗ заявили о том, что пандемия коронавируса ускоряется
подробнее...
На рыболовецком судне «Карелия» у Фарер произошла вспышка Covid-19
подробнее...
Около шести тысяч человек заразились COVID-19 за сутки в России
подробнее...
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 26 июля
подробнее...
Мурашко рассказал, будет ли вакцинация от Covid-19 обязательной
подробнее...
Более пяти тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
подробнее...
19 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 25 июля
подробнее...
Названы адреса 29 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Почти шесть тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
подробнее...
Десятки новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
Семья слегла с ковидной пневмонией после контакта с больным в Карелии
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 24 июля
подробнее...
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений по коронавирусу
подробнее...
Четырнадцатый пациент скончался от COVID-19 в Карелии
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 23 июля
подробнее...
Зараженный коронавирусом мужчина почти неделю не обращался к медикам
подробнее...
Количество зараженных коронавирусом в России подобралось к 800 тысячам
подробнее...
Названы новые адреса в Петрозаводске, где живут больные COVID-19
подробнее...
Парфенчиков не будет отменять в Карелии режим повышенной готовности
подробнее...
В Карелии от коронавирусной инфекции скончался еще один пациент
подробнее...
Сроки окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
подробнее...
Оперштаб уточнил, кто заразился COVID-19 на Ондской ГЭС
подробнее...
Почти шесть тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
подробнее...
Новый очаг заражения COVID-19 выявлен в Карелии
подробнее...
Главврач межрайонной больницы в Карелии обратился к жителям Костомукши
подробнее...
Количество заболевших COVID-19 в Карелии превысило две тысячи человек
подробнее...
Названы адреса новых больных COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Более сорока человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
Коронавирус выявлен еще в одном микрорайоне Петрозаводска
подробнее...
Менее шести тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
подробнее...
Тринадцать человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
Названы новые адреса, где живут заразившиеся COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Карелии
подробнее...
Названы адреса 11 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Количество смертей от коронавируса в России перевалило за 12 тысяч
подробнее...
Еще один человек умер от коронавируса в Карелии
подробнее...
Коронавирус обнаружен в детском саду в Петрозаводске
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 16 июля
подробнее...
Названы адреса 26 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Количество зараженных коронавирусом в России перевалило за 750 тысяч
подробнее...
47 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
Кинотеатрам в Карелии разрешили возобновить работу с 16 июля
подробнее...
Роспотребнадзор дал оценку ситуации с коронавирусом в Карелии
подробнее...
Названы адреса 11 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Более шести тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
подробнее...
13 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
45 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
Охлопков рассказал, что его тревожит в ситуации с COVID-19 в Карелии
подробнее...
В петрозаводской железнодорожной больнице COVID-19 заболел 31 человек
подробнее...
Публикуем новые адреса заболевших COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Парфенчиков: характер заражения COVID-19 изменился в Карелии
подробнее...
Девять человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
Одиннадцатый пациент с коронавирусом умер в Карелии
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 12 июля
подробнее...
Названы новые адреса заболевших COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Пятнадцать человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 11 июня
подробнее...
Около семи тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки
подробнее...
Десятый пациент с коронавирусом умер в Карелии
подробнее...
ВОЗ: рекордное количество человек в мире за сутки заразились COVID-19
подробнее...
Коронавирусные ограничения могут вернуть в России
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 10 июля
подробнее...
Названы адреса 16 новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
подробнее...
Число умерших от COVID-19 в России превысило 11 тысяч человек
подробнее...
Меньше 30 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Карелии
подробнее...
Названы адреса новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
подробнее...
Более 30 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии за сутки
подробнее...
Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Девятый пациент с коронавирусом умер в Карелии
подробнее...
Еще 42 новых заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Карелии
подробнее...
Почти 200 человек умерли от коронавируса в России за сутки
подробнее...
Коронавирус поразил все районы Карелии
подробнее...
Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Парфенчиков объяснил резкий рост заболевших коронавирусом
подробнее...
Еще 50 новых заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Карелии
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 6 июля
подробнее...
Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Около семи тысяч человек заразились в России COVID-19 за сутки
подробнее...
Пациент с COVID-19 умер в Карелии
подробнее...
В Карелии коронавирус выявлен еще у 17 человек
подробнее...
Названы адреса десяти новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
В Карелии за сутки подтверждено еще 15 случаев заражения коронавирусом
подробнее...
Названы адреса 33 новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
подробнее...
Роспотребнадзор до конца года запретил массовые мероприятия для детей
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 4 июля
подробнее...
Водители автобусов продолжают рисковать здоровьем пассажиров
подробнее...
48 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки
подробнее...
Названы адреса 21 нового заболевшего Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Более шести тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
подробнее...
43 новых случая коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
Перевозчики могут остаться без работы за нарушения санитарных правил
подробнее...
Названы адреса 19 новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 2 июля
подробнее...
Больше 140 человек умерли от коронавируса в России за сутки
подробнее...
Седьмая смерть от коронавируса зафиксирована в Карелии
подробнее...
Продавец сетевого магазина заболел Covid-19 в Карелии
подробнее...
Главный санитарный врач Карелии оценила ситуацию с COVID-19
подробнее...
Парфенчиков вновь ослабил ограничительные меры для жителей Карелии
подробнее...
Учебный год в Карелии может начаться в штатном режиме
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 30 июня
подробнее...
В Карелии снимают 14-дневную самоизоляцию для приезжих
подробнее...
Названы адреса 29 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Популярная российская певица госпитализирована с коронавирусом
подробнее...
Финны придумали самый быстрый и дешевый в мире тест на коронавирус
подробнее...
Более шести тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
подробнее...
43 новых случая коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
подробнее...
Названы адреса 16 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Около семи тысяч человек за сутки заразились COVID-19 в России
подробнее...
Парфенчиков объяснил низкую смертность от коронавируса в Карелии
подробнее...
28 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
Мужчина приехал на работу в Костомукшу и заболел Covid-19
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 28 июня
подробнее...
Названы адреса 19 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Число умерших от коронавируса в России превысило девять тысяч человек
подробнее...
Парфенчиков попросил жителей Карелии не переставать носить маски
подробнее...
30 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
Парфенчиков объяснил, почему случился резкий рост числа заболевших
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 27 июня
подробнее...
Названы адреса 21 нового заболевшего Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Почти семь тысяч заболевших Covid-19 выявлены в России за сутки
подробнее...
Рекордное количество новых зараженных выявлено в Карелии за сутки
подробнее...
Эксперт заявил о приходе второй волны коронавируса через две недели
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 26 июня
подробнее...
Названы новые адреса заболевших COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
В России за сутки выявили менее семи тысяч новых заболевших COVID-19
подробнее...
44 новых случая заражения COVID-19 подтверждено за сутки в Карелии
подробнее...
Жители Карелии еще долго не смогут посетить Финляндию
подробнее...
В Карелии остался единственный район без зараженных коронавирусом
подробнее...
Более 20 медицинских работников в Карелии заразились коронавирусом
подробнее...
COVID-19 в Карелии подтвержден еще у 24 человек
подробнее...
Сразу в 19 домах Петрозаводска найден коронавирус: адреса заболевших
подробнее...
Портрет карельского врача появился на билборде в Санкт-Петербурге
подробнее...
Количество заболевших коронавирусом россиян перевалило за 600 тысяч
подробнее...
Шестой случай смерти от коронавируса зафиксирован в Карелии
подробнее...
Охлопков рассказал о новшествах в диагностике COVID-19 в Карелии
подробнее...
Названы адреса проживания новых заболевших COVID-19 петрозаводчан
подробнее...
Карелия одной из последних преодолеет пик смертности от COVID-19
подробнее...
В Карелии за сутки коронавирус подтвердили еще у 31 человека
подробнее...
Глава ВОЗ заявил, что последствия пандемии будут ощущаться десятилетия
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 22 июня
подробнее...
Названы адреса новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
подробнее...
За сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 7600 человек
подробнее...
Парфенчиков рассказал о заболевших коронавирусом на биостанции
подробнее...
За сутки число заболевших COVID-19 в Карелии возросло на 18 человек
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 21 июня
подробнее...
Названы адреса новых заразившихся COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
За сутки COVID-19 в России заразилось около восьми тысяч человек
подробнее...
Количество заболевших COVID-19 в Карелии превысило тысячу человек
подробнее...
Названы новые улицы в Петрозаводске, где живут заразившиеся COVID-19
подробнее...
Около восьми тысяч заболевших COVID-19 выявлено за сутки в России
подробнее...
Парфенчиков смягчил ограничительные меры в Карелии
подробнее...
Прокуратура начала проверку по вспышке COVID-19 на Белопорожской ГЭС
подробнее...
Более 30 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Карелии
подробнее...
Количество заболевших на стройке Белопорожской ГЭС перевалило за сотню
подробнее...
Названы адреса 11 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Почти восемь тысяч заболевших Covid-19 выявлены в России за сутки
подробнее...
Парфенчиков рассказал о заболевших Covid-19 в олонецком детсаду
подробнее...
26 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
Сотрудники детского сада в Карелии заразились коронавирусом
подробнее...
В Карелии создано 506 коек для лечения заболевших COVID-19
подробнее...
Подопечный дома-интерната в Карелии заразился коронавирусом
подробнее...
Названы адреса десяти новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Глава Карелии: «Плановая медицина должна раскрываться»
подробнее...
Более семи тысяч заболевших коронавирусом выявили в России за сутки
подробнее...
22 новых случая коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
Чиновники обсудят работу туристической отрасли в условиях пандемии
подробнее...
В одном из районов Карелии количество заболевших перевалило за сотню
подробнее...
Названы адреса новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Предприниматели Карелии готовят обращение в прокуратуру
подробнее...
Женщина приехала в Карелию из Петербурга и заразила маму Covid-19
подробнее...
43 новых случая коронавируса выявлены за сутки в Карелии
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 16 июня
подробнее...
Названы адреса 18 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Вновь более восьми тысяч заболевших Covid-19 выявили в России за сутки
подробнее...
38 новых случаев коронавируса выявлены за сутки в Карелии
подробнее...
Тесты на коронавирус начнут делать в Кемской ЦРБ
подробнее...
Названы наиболее зараженные коронавирусом районы Карелии на 15 июня
подробнее...
В Петрозаводске можно сдать платный анализ на коронавирус
подробнее...
Названы адреса трех новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Более восьми тысяч заболевших Covid-19 выявлено в России за сутки
подробнее...
Парфенчиков ослабил ограничения в Карелии
подробнее...
Семья из пяти человек госпитализирована с COVID-19 в Карелии
подробнее...
Семь новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
подробнее...
Путин заявил о выходе России из пандемии с минимальными потерями
подробнее...
Названы адреса домов в Петрозаводске, где вчера был выявлен COVID-19
подробнее...
Вирусолог дал советы, как подготовиться ко второй волне COVID-19
подробнее...
Число инфицированных коронавирусом в Карелии возросло на 18 человек
подробнее...
АО «ВАД» прокомментировало ситуацию со вспышкой COVID-19 в Карелии
подробнее...
Как петрозаводчанка искала коронавирус в своем доме
подробнее...
Озвучена дата, когда Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом
подробнее...
В Карелии начнут делать тесты на иммунитет к коронавирусу
подробнее...
Названы новые адреса домов в Петрозаводске, где завелся COVID-19
подробнее...
Артур Парфенчиков объяснил рост пневмоний в Карелии
подробнее...
Карелию окрасили в зеленый на карте выхода регионов из самоизоляции
подробнее...
В Карелии выявлено 23 новых случая заражения COVID-19
подробнее...
Жительница Костомукши заболела коронавирусом
подробнее...
Названы новые адреса, где поселился коронавирус
подробнее...
Новый рекорд заболевших COVID-19 установлен в Карелии за сутки
подробнее...
Названы все населенные пункты Карелии с зараженными Covid-19
подробнее...
В семи домах Петрозаводска появились новые очаги COVID-19
подробнее...
Количество заразившихся COVID-19 в России превысило полмиллиона
подробнее...
Охлопков рассказал, сколько человек лечится от COVID-19 в Карелии
подробнее...
Новый очаг заражения COVID-19 выявлен в Карелии
подробнее...
Семнадцать новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии
подробнее...
Ограничительные меры в Олонецком районе продлены до 15 июня
подробнее...
Названы новые улицы в Петрозаводске, где живут заразившиеся COVID-19
подробнее...
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от заражения COVID-19
подробнее...
У сотрудника минтранса Карелии диагностирован Covid-19
подробнее...
Сотни россиян выезжали за рубеж в разгар пандемии коронавируса
подробнее...
Девять новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии
подробнее...
Названы наиболее зараженные районы Карелии на 9 июня
подробнее...
Названы адреса петрозаводчан, у которых вчера был выявлен коронавирус
подробнее...
20 новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Карелии
подробнее...
Парфенчиков доложил Путину о новых смертях от коронавируса в Карелии
подробнее...
Коэффициент распространения COVID-19 рассчитан для Карелии
подробнее...
Количество заразившихся COVID-19 в России приближается к полумиллиону
подробнее...
23 новых случая COVID-19 зафиксировано в Карелии
подробнее...
В Карелии утверждены новые правила вахтовой работы
подробнее...
Названы наиболее зараженные районы Карелии на 7 июня
подробнее...
Названы адреса новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
В Петрозаводске заработали кафе и рестораны: что изменилось?
подробнее...
Количество новых заражений Covid-19 снова растет в России
подробнее...
Жительница Карелии заразила свою бабушку коронавирусом
подробнее...
Олег Шамонаев: «Взять у нас мазки мы чуть ли не умоляли»
подробнее...
19 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Карелии
подробнее...
Названы пять главных очагов коронавируса в Карелии
подробнее...
В «ЕР» Карелии рассказали подробности дезинфекции офиса от COVID-19
подробнее...
Названы адреса 12 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Больше 40 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Карелии
подробнее...
ВОЗ изменила мнение о ношении защитных масок
подробнее...
Офис отделения «ЕР» в Карелии экстренно обработали от коронавируса
подробнее...
Мясников предупредил россиян о «сюрпризах» своенравного коронавируса
подробнее...
«По БСМП летает инфекция»: власти не обещают возврат плановых операций
подробнее...
Продавцов в Карелии обяжут пользоваться очками или защитными экранами
подробнее...
Двадцать пять новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии
подробнее...
Количество заболевших COVID-19 в России приблизилось к полумиллиону
подробнее...
Появились новые улицы, где живут заболевшие COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
В обсерватор на Кургане поступили первые девятнадцать пациентов
подробнее...
Около тридцати новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии
подробнее...
Госпитализированы более 70 строителей с Белопорожских ГЭС в Карелии
подробнее...
Названы адреса новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
подробнее...
Жителей Кемского района перевозят в обсерваторы по всей республике
подробнее...
Более двадцати новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии
подробнее...
Названы адреса пятерых новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Количество умерших от коронавируса в России превысило 5 тысяч человек
подробнее...
Десятки зараженных Covid-19 в Карелии вахтовиков обследовали всю ночь
подробнее...
У девяти человек диагностировали пневмонию на территории республики
подробнее...
Минздрав РК проведет проверку из-за пьяного медика в очаге COVID-19
подробнее...
Охлопков рассказал, где будут лечить вахтовиков с Белопорожских ГЭС
подробнее...
Коронавирус выявлен у 37 строителей Белопорожских ГЭС в Карелии
подробнее...
Названы адреса трех новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Более 9 тысяч новых заболевших Covid-19 выявлено в России за сутки
подробнее...
Более пятисот жителей Карелии поймали на грубом нарушении самоизоляции
подробнее...
В Карелии госпитализирован житель Башкирии с подозрением на COVID-19
подробнее...
Третий человек умер от коронавируса в Карелии
подробнее...
Названы новые улицы, где живут больные COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Количество заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч человек
подробнее...
Парфенчиков рассказал подробности о новых случаях заражения COVID-19
подробнее...
Первый препарат против COVID-19 одобрен Минздравом России
подробнее...
Пятнадцать новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии
подробнее...
Медики пожаловались Парфенчикову на сроки тестирования на Covid-19
подробнее...
Полсотни детсадов в Петрозаводске продезинфицировали перед открытием
подробнее...
Многочисленные нарушения санитарных правил выявлены в автобусах
подробнее...
Названы наиболее зараженные коронавирусом населенные пункты Карелии
подробнее...
Названы адреса петрозаводчан, у которых обнаружили COVID-19
подробнее...
Количество заболевших COVID-19 в России превысило 380 тысяч
подробнее...
В Карелии выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом
подробнее...
Названы адреса петрозаводчан, заболевших COVID-19
подробнее...
Число умерших от коронавируса в России превысило 4 тысячи человек
подробнее...
Некоторых туристов в Карелии освободят от обязательной самоизоляции
подробнее...
11 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
подробнее...
В ЗАГСах Карелии продлены ограничения из-за пандемии коронавируса
подробнее...
В мэрии разъяснили, как будут работать маршрутки в Петрозаводске
подробнее...
Детские сады начнут открывать в Петрозаводске с 1 июня
подробнее...
Названы адреса петрозаводчан, у которых вчера выявили коронавирус
подробнее...
За сутки от коронавируса в России умер 161 человек
подробнее...
Жители Карелии заражаются COVID-19, выезжая в другие регионы страны
подробнее...
Почти два десятка новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии
подробнее...
Медики проверили на COVID-19 жителей карельских поселков
подробнее...
Появилось видео, как дезинфицируют троллейбусы в Петрозаводске
подробнее...
Названы населенные пункты с наибольшим числом зараженных в Карелии
подробнее...
Назван адрес петрозаводчанина, у которого вчера нашли коронавирус
подробнее...
Почти 9 тысяч новых случаев коронавируса зафиксировано в России
подробнее...
Парфенчиков рассказал о двух крупных очагах Covid-19 в Карелии
подробнее...
Рекордное количество случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии
подробнее...
Продлены ограничительные меры в крупном очаге Covid-19 в Карелии
подробнее...
Пострадавшим от карантина фирмам компенсируют плату за ЖКУ и аренду
подробнее...
Отмена автобусных рейсов с автовокзала продлена в Карелии
подробнее...
В районе Карелии работников почты и магазинов проверят на коронавирус
подробнее...
Публикуем перечень улиц, где живут больные COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч человек
подробнее...
15 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Карелии
подробнее...
Четвертый случай заражения зафиксирован в одном доме в Петрозаводске
подробнее...
В сети появилось видео, как «проверяют» на въезде в Петрозаводск
подробнее...
В мэрии Петрозаводска рассказали, как будут работать магазины с 26 мая
подробнее...
Артур Парфенчиков не советует ездить на похороны к родным и близким
подробнее...
Шестнадцать новых случаев коронавируса зафиксировано в Карелии
подробнее...
Сколько денег вы потеряли за пандемию коронавируса?
подробнее...
Результаты испытаний вакцины против коронавируса появятся в июле
подробнее...
Число заболевших коронавирусом в Карелии возросло до трехсот
подробнее...
В Карелии могут изменить механизм выплат врачам за работу с COVID-19
подробнее...
В Родильном доме им. Гуткина откроется хирургический ковид-стационар
подробнее...
Путин предупредил о риске второй волны коронавируса в России
подробнее...
Названы адреса 11 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Парфенчиков рассказал о вернувшихся в Карелию зараженных курсантах
подробнее...
Глава Карелии рассказал о новых случаях заболевания коронавирусом
подробнее...
Все больше людей умирают в России от коронавируса
подробнее...
Новый случай коронавируса в Карелию завезен из Питера
подробнее...
Сразу 16 новых заболевших Covid-19 зарегистрированы в Карелии за сутки
подробнее...
Назван адрес петрозаводчанина, у которого вчера нашли коронавирус
подробнее...
Количество «чистых районов» в Карелии уменьшилось
подробнее...
Количество умерших от коронавируса в России превысило три тысячи
подробнее...
Восемь новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии
подробнее...
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев
подробнее...
Вернувшийся из Петербурга житель Карелии заболел коронавирусом
подробнее...
Сразу пять очагов коронавируса вспыхнули за день в карельском поселке
подробнее...
Охлопков назвал причину смерти пациента с коронавирусом в Карелии
подробнее...
Названа причина резкой вспышки коронавируса в Олонецком районе
подробнее...
Сразу 19 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Карелии
подробнее...
Заразившаяся COVID-19 Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии
подробнее...
Болгов сообщил о новом заболевшем коронавирусом в Лахденпохском районе
подробнее...
Индекс самоизоляции в Петрозаводске снижается рекордными темпами
подробнее...
Глава Лахденпохского района рассказал о первых заболевших Covid-19
подробнее...
В Карелии восемь новых случаев заражения коронавирусом
подробнее...
Вторая смерть от коронавируса зафиксирована в Карелии
подробнее...
Названы новые улицы в Петрозаводске, где живут больные COVID-19
подробнее...
За сутки в России выявлено около девяти тысяч заразившихся COVID-19
подробнее...
Правильность начисления выплат медикам по коронавирусу проверят
подробнее...
Восемь человек за сутки заразились COVID-19 в Карелии
подробнее...
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса
подробнее...
Медики рассказали, чем COVID-19 опасен для молодых людей
подробнее...
Петрозаводчанин заболел коронавирусом во время работы вахтовым методом
подробнее...
Более девяти тысяч новых заболевших COVID-19 выявлено в России
подробнее...
Еще десять случаев COVID-19 выявлено в Карелии
подробнее...
Количество заболевших COVID-19 в России превысило 270 тысяч
подробнее...
Парфенчиков рассказал о новых заболевших коронавирусом
подробнее...
Петрозаводские медики пожаловались на копеечные доплаты за коронавирус
подробнее...
Тринадцать новых случаев COVID-19 диагностировано в Карелии
подробнее...
Борющиеся с коронавирусом карельские медики получили допвыплаты
подробнее...
Карелия показывает средние темпы снятия карантинных ограничений
подробнее...
Восемь новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии
подробнее...
Артур Парфенчиков намерен ответить на вопросы карельского бизнеса
подробнее...
Два российских министра одолели коронавирус
подробнее...
Выявлены новые клинические проявления коронавирусной инфекции
подробнее...
Молодежь ведет борьбу с аптеками, завышающими цены на защитные маски
подробнее...
Заболевший COVID-19 житель Ильинского госпитализирован
подробнее...
Генпрокуратура требует блокировать фейковые видео про коронавирус
подробнее...
Правительство отрицает наличие в Карелии запрещенных аппаратов ИВЛ
подробнее...
Шесть новых случаев заражения COVID-19 Выявлено в Карелии
подробнее...
«Военный путь» вакцинации от COVID-19 может быть задействован в России
подробнее...
Врач предупреждает о быстром ухудшении здоровья зараженных COVID-19
подробнее...
Просроченные паспорта и права предложили менять до конца года
подробнее...
Минобразования Карелии сообщает об открытии дежурных групп в детсадах
подробнее...
Названы адреса 12 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Более 10 тысяч новых заболевших Covid-19 выявлено в России за сутки
подробнее...
Новые источники заражения СOVID-19 выявлены в Петрозаводске
подробнее...
В Карелии зафиксировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом
подробнее...
Михаил Жванецкий предсказал самоизоляцию 38 лет назад
подробнее...
Назван срок открытия детских садов в Карелии
подробнее...
Названы адреса четырех новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
подробнее...
Количество заболевших коронавирусом в России превысило 232 тысячи
подробнее...
В Олонецкий район сегодня выедет группа медиков
подробнее...
Парфенчиков рассказал, как заразился умерший от Covid-19 мужчина
подробнее...
Приехавшая в Петрозаводск на каникулы девочка заразилась коронавирусом
подробнее...
250 фактов нарушения режима самоизоляции рассматривают суды Карелии
подробнее...
Пять новых заболевших Covid-19 зафиксировано за сутки в Карелии
подробнее...
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Карелии
подробнее...
Парфенчиков уточнил, в каких районах Карелии ношение масок обязательно
подробнее...
87-летняя жительница Карелии излечилась от коронавируса
подробнее...
Всплеск заболеваемости COVID-19 ученые прогнозируют в России
подробнее...
Появились новые улицы в Петрозаводске, где живут больные COVID-19
подробнее...
Число заразившихся в России COVID-19 превысило 200 тысяч человек
подробнее...
«Масочный режим» с сегодняшнего дня введен в Карелии
подробнее...
В Минздраве Карелии рассказали, где лечатся зараженные COVID-19
подробнее...
Семь человек госпитализированы в Карелии с пневмонией
подробнее...
За сутки в Карелии выявлено 12 случаев заражения COVID-19
подробнее...
Помощь полиции потребовалась врачам, чтобы взять тест на COVID-19
подробнее...
Более 10 тысяч человек за сутки заболело коронавирусом в России
подробнее...
Названы новые улицы в Петрозаводске, где живут больные COVID-19
подробнее...
Назван один из очагов заражения COVID-19 в Карелии
подробнее...
Десять человек госпитализированы с пневмонией в Карелии
подробнее...
Сразу 20 случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в Карелии
подробнее...
Мордашов попросил Парфенчикова ввести в городах Карелии карантин
подробнее...
Призыв не носить маски разместили на дверях полиции в Петрозаводске
подробнее...
Названы улицы Петрозаводска, на которых живут новые больные с Covid-19
подробнее...
Стал известен процент летальности от коронавируса в регионах СЗФО
подробнее...
В Минздраве сообщили сроки выхода на пик заболеваемости Covid-19
подробнее...
Министр рассказал, кто болеет коронавирусом в Карелии
подробнее...
Губернатор рассказал про шофера, спасшего Муезерку от коронавируса
подробнее...
Парфенчиков обещал с 15 мая открыть парикмахерские в Карелии
подробнее...
Дежурные группы в детсадах могут открыться в Карелии с 1 июня
подробнее...
Всем жителям Карелии разрешат гулять
подробнее...
Новые случаи COVID-19 обнаружены на Кукковке, Перевалке, Древлянке
подробнее...
Сразу 15 человек заразились за сутки COVID-19 в Карелии
подробнее...
Новые очаги заражения обнаружены на Перевалке и Октябрьском проспекте
подробнее...
За сутки в России COVID-19 заразились более 10 тысяч человек
подробнее...
Пожилой петрозаводчанин в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ
подробнее...
В Роспотребнадзоре рассказали, как не спутать COVID-19 с аллергией
подробнее...
Семь новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Карелии
подробнее...
Названы новые сроки окончания пандемии коронавируса в России
подробнее...
Парфенчиков обязал жителей Карелии ходить в защитных масках
подробнее...
Личность пациента с подозрением на коронавирус раскрыли в Карелии
подробнее...
Парфенчиков своим Указом ограничил въезд в гарнизон Бесовец
подробнее...
Парфенчиков: Новые заражения связаны с выездом за пределы Карелии
подробнее...
Волонтеры в Петрозаводске трудятся в круглосуточном режиме
подробнее...
12 новых случаев заражения выявлено в Карелии
подробнее...
Глава РК призывает жителей не стесняться сообщать о нарушителях режима
подробнее...
Алексей Венедиктов прокомментировал ограничения по въезду в Карелию
подробнее...
Выход из режима ограничений в стране Владимир Путин рассмотрит 6 мая
подробнее...
Наибольшее число домов с зараженными COVID-19 находятся на Перевалке
подробнее...
Артур Парфенчиков рассказал, кто завез коронавирус в Олонец
подробнее...
В Минздраве рассказали о состоянии самой тяжелой пациентки с COVID-19
подробнее...
Два новых случая коронавируса зафиксировано в Карелии
подробнее...
Медики Минздрава РК направлены на борьбу с Covid-19 в очаг заражения
подробнее...
Ученые сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в России
подробнее...
Еще в одном районе Карелии, возможно, появился больной с коронавирусом
подробнее...
Назван дом в Петрозаводске, у жильца которого вчера выявили Covid-19
подробнее...
Почти 10 тысяч новых зараженных зафиксировано в России за сутки
подробнее...
На онлайн-карте появились адреса выздоровевших жителей Петрозаводска
подробнее...
Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии
подробнее...
Семейная встреча в Карелии закончилась заражением Covid-19
подробнее...
Коронавирус в Беломорск завез вахтовик
подробнее...
Заболевшая жительница Сегежи в тяжелом состоянии подключена к ИВЛ
подробнее...
Первый заболевший Covid-19 зафиксирован в «чистом» районе Карелии
подробнее...
Министр строительства России заразился коронавирусом
подробнее...
В России выявлено максимальное число заражений COVID-19 за все время
подробнее...
COVID-19 напомнил человечеству о движущих силах эволюции
подробнее...
Глава Минстроя Карелии рассказал о мнимом заражении коронавирусом
подробнее...
Появилась карта с адресами заболевших Covid-19 жителей Петрозаводска
подробнее...
Новые случаи COVID-19: В Сегеже заболели коронавирусом двое медиков
подробнее...
В России коронавирусом заболело более 100 тысяч человек
подробнее...
Минздрав Карелии попросил молиться за врачей
подробнее...
Вирусологи не исключают неестественную природу COVID-19
подробнее...
Территории возле домов-интернатов продезинфицировали в Карелии
подробнее...
Скорая испытывает большие нагрузки из-за перевозок на томографию
подробнее...
На онлайн-карту нанесены микрорайоны Петрозаводска с больными Covid-19
подробнее...
В России растет количество смертей от коронавируса
подробнее...
Еще три человека заразились коронавирусом в Карелии
подробнее...
Врач Сергей Филимонов: ультрафиолет губителен для коронавируса
подробнее...
Врачи скорой в Петрозаводске справились с паникой из-за коронавируса
подробнее...
Состояние врача, заболевшего Covid-19 в Петрозаводске, стабильное
подробнее...
Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии
подробнее...
Большое скопление людей замечено в Радоницу на кладбище в Новой Вилге
подробнее...
Количество заболевших коронавирусом в России превысило 93 тысячи
подробнее...
Двухлетний ребенок заразился коронавирусом в Петрозаводске
подробнее...
Еще один человек заболел коронавирусом в Карелии
подробнее...
Костомукша встретит День города пением на балконах
подробнее...
В Гидрометцентре рассказали о влиянии жары на распространение Covid-19
подробнее...
Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона
подробнее...
В Роспотребнадзоре поддержали продление ограничений на май
подробнее...
Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии
подробнее...
Парфенчиков частично ослабил режим жесткой самоизоляции в Карелии
подробнее...
Нарушителей самоизоляции продолжают выявлять в Петрозаводске
подробнее...
Сотрудник прокуратуры Карелии заразился COVID-19
подробнее...
Резкую вспышку коронавируса в Петрозаводске изучат правоохранители
подробнее...
Парфенчиков дал поручения раскрыть источники заражения COVID-19
подробнее...
Шесть новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Карелии
подробнее...
Около 50 жителей Карелии грубо нарушили режим самоизоляции
подробнее...
Главврач Шубин дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в Костомукше
подробнее...
Застрявшие в Испании карельские моряки вернулись в Россию
подробнее...
Онищенко назвал условие смягчения режима самоизоляции для пенсионеров
подробнее...
В Беломорской ЦРБ оборудовали 25 коек для больных коронавирусом
подробнее...
В России за сутки COVID-19 выявили у 6 361 человека
подробнее...
Охлопков показал, как выглядит ковид-центр в Приладожье
подробнее...
Обновлена онлайн-карта распространения COVID-19 в Карелии
подробнее...
Полиция проверит семью, из-за которой COVID-19 заболели 10 человек
подробнее...
Охлопков назвал возраст заболевших коронавирусом детей
подробнее...
В Карелии выявлено 12 новых заболевших коронавирусом за сутки
подробнее...
Два депутата Госдумы госпитализированы с коронавирусом
подробнее...
За сутки в России выявили более 5 900 новых заболевших коронавирусом
подробнее...
Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса в Карелии
подробнее...
В Петербурге умер заразившийся коронавирусом врач
подробнее...
Охлопков рассказал о выявленных очагах COVID-19 в Карелии
подробнее...
Журналисты отжигают на теме коронавируса. Топ лучших заголовков
подробнее...
Два новых случая COVID-19 выявлены в Карелии
подробнее...
В Карелии четырехмесячный малыш вылечился от коронавируса
подробнее...
Парфенчиков открыл торговлю и салоны красоты еще в одном районе
подробнее...
В Карелии делают более 500 тестов на коронавирус в сутки
подробнее...
Парфенчиков не будет закрывать для посещений кладбища на Радоницу
подробнее...
Более 600 человек умерли от коронавируса в России
подробнее...
Парфенчиков обещал разрешить выезжать на дачи на майские праздники
подробнее...
Свежие данные по коронавирусу в Карелии будут выкладывать в соцсетях
подробнее...
Режим жесткой самоизоляции в Карелии продлен до 30 апреля
подробнее...
Ученые описали симптомы заболевания коронавирусом
подробнее...
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в мире
подробнее...
Парфенчиков решил отправить школьников на каникулы с 1 мая
подробнее...