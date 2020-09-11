В Петрозаводске пройдет осенняя онлайн-ярмарка «Сделано в Карелии»

В этом году многие массовые мероприятия были отменены. А ведь мы так привыкли к салюту на майские праздники, народным гуляниям в июне и осенней ярмарке в сентябре. В Корпорации развития Карелии решили добавить нотку современности к устоявшейся традиции и пригласить жителей республики на осеннюю онлайн-ярмарку «Сделано в Карелии».

Онлайн-ярмарка стартует 25 сентября на площадке интернет-магазина «Сделано в Карелии» и продлится 10 дней – до 4 октября. В это время здесь можно будет приобрести широкий ассортимент продукции местных производителей по специальным ценам. Карельские овощи, ягоды, мясопродукты, рыба, хлебобулочные изделия, сувениры, украшения и товары для красоты и здоровья – все это вы сможете найти на осенней онлайн-ярмарке «Сделано в Карелии». И самое главное – доставка по Петрозаводску до подъезда бесплатная при условии заказа от 2000 рублей либо от 10 кг! Сделать заказ можно, не выходя из дома, на shop.kr-rk.ru.

А еще Корпорация развития Карелии приглашает жителей города, особенно тех, кто не привык регулярно совершать покупки в интернете, на выставку образцов продукции карельских производителей и мастеров народно-художественных промыслов, которая пройдет 25-27 сентября. На ней будут представлены товары осенней онлайн-ярмарки «Сделано в Карелии» – можно посмотреть и сделать заказ на месте или дома. Оплату можно произвести на сайте или при получении заказа.

Приходите на выставку в гипермаркет «Магнит Семейный» на улице Казарменской, 2, посмотрите образцы продукции и сделайте заказ на shop.kr-rk.ru. И не забывайте, что для соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

А что за ярмарка без развлечений? Корпорация развития РК позаботилась и о вашем досуге. 25-27 сентября на выставке образцов продукции карельских производителей и мастеров народно-художественных промыслов в гипермаркете «Магнит Семейный» для всех желающих будут организованы бесплатные мастер-классы различной тематики. Хотите приятно провести время, поддержать карельских мастеров и научиться чему-то новому? Записаться на мастер-классы можно по телефону 44-54-00.