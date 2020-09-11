Нежилое здание переделают в спортзал в центре Петрозаводска

В Петрозаводске заброшенным домам дают новую жизнь. Речь о здании по проспекту Ленина, 1а, находящемся в плачевном состоянии. Его капитальное состояние соответствует норме. В недалеком будущем здесь откроется новый спортивный комплекс, уверяет Глава города Ирина Мирошник.

Уверенность мэра обоснована тем, что опыт ремонта старых зданий и преобразований их в спортивные объекты уже есть. Предприятие «Агентство городского развития», возглавляемое Дмитрием Романовым, руководителем и депутатом Горсовета уже принесло ощутимые плоды по работе с преобразованием бывшего здания «Карелия – маркет». Три года назад не верилось, что этот объект получит преимущественно социальное звучание, используя ряд площадей под спортивные городские нужды. Это свершилось, причем, бюджет города не потратил ни копейки – здание само зарабатывало от аренды торговых залов.

«Большая потребность в спортивных залах обусловлена нехваткой их на такой немаленький город как Петрозаводск. Поступает большое количество заявок от спортивных федераций и их спрос значительно превышает имеющиеся площади в нашем городе», – отметил депутат Петросовета Дмитрий Романов.