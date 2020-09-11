Житель Лахденпохского района отправится в колонию за угрозу убийством

В городе Лахденпохья завершился суд над 32-летним жителем района, обвиняемым в угрозе убийством, сообщает прокуратура Карелии.

В марте 2020 года подсудимый, находясь дома у сожительницы, в ходе конфликта приставил нож к горлу женщины, при этом высказывая в её адрес слова угрозы убийством, которые потерпевшая восприняла реально.

Прокуратура Лахденпохского района поддержала обвинение по уголовному делу

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

Ранее, в октябре 2019 года, мужчина был осужден к условному сроку за угрозу убийством своей сожительницы, умышленное причинение средней тяжести вреда ее здоровью и кражу металлолома.

Также в феврале текущего года мужчина был осужден к условному сроку за повреждение телефонного кабеля.

С учётом указанных обстоятельств и данных о личности подсудимого суд отменил гражданину условное осуждение по предыдущим приговорам и назначил ему окончательное наказание – 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.