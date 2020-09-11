Субботник в форме соревнования пройдет в Петрозаводске

В Петрозаводске в следующие выходные пройдет молодежный субботник под названием «Быстрее, чем белка!». Мероприятие состоится 19 сентября в 12 часов в парке Беличий остров, сообщает пресс-служба мэрии.

Субботник будет посвящен Всемирному дню чистоты и пройдет с использованием технологии раздельного сбора мусора. Организаторы проведут мероприятие в форме соревнования - самые активные участники, которые отсортируют больше всего отходов, получат призы от молодежного центра «Смена».

Для участия в субботнике необходима предварительная регистрация. Записать свою команду в составе не более 4-5 человек можно по ссылке.