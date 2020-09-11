Сегодня в России отмечается День трезвости

Первое празднование Дня трезвости состоялось более ста лет назад, в 1911 году, в Санкт-Петербурге, сообщает информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии.

Ежегодно его начали отмечать с 1914 года. Дата 11 сентября была выбрана неслучайно. В этот день православные христиане вспоминают усекновение главы святого Иоанна Предтечи, который был обезглавлен по приказу царя Ирода во время пьяного пира.

В этот день православными соблюдается строгий пост. В Российской империи в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков.

Ежегодное празднование Дня трезвости 11 сентября, было восстановлено Священным синодом 25 июля 2014 г.

На сегодняшний день в России действуют более пятисот православных организаций, которые помогают алкозависимым и их родственникам, в том числе более щестидесяти реабилитационных центров и более трехсот обществ, братств и групп трезвости.

Несмотря на то, что праздник изначально исходил из клерикальной среды, во многих регионах России, он находит поддержку властей.

Как сообщает «Российская газета» в этом году в ряде регионов будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя: нельзя будет купить спиртное в Калининградской, Саратовской, Иркутской, Кемеровской областях, Удмуртии.

Карелия, по всей видимости, регион более светский. У нас горячительные напитки запрещены к реализации только в День защиты детей и в День знаний.