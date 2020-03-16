Этап Кубка мира по зимнему плаванию отменен в Карелии

Крупные международные соревнования по зимнему плаванию, которые должны были пройти в Петрозаводске с 25 по 29 марта, отменены. V этап Кубка мира по зимнему плаванию должен был принять более 309 пловцов со всего мира.

В министерстве спорта Карелии сообщили, что с 16 марта отменены все спортивные и физкультурные мероприятия в рамках календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в республике на 2020 год.

Ранее в республике был введен режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса в мире.