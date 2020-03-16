Соревнования по всестилевому каратэ прошли в Петрозаводске

В год 75-летия Победы, в рамках проведения фестиваля «Крымская Весна» и празднования 100-летия Республики Карелия, в городе воинской славы Петрозаводске в Центральном спортивном зале водно-спортивного центра «Акватика» 14 марта прошел Чемпионат и Первенство Республики Карелия по всестилевому каратэ.

Карельские спортсмены соревновались во всех трех спортивных дисциплинах всестилевого каратэ: «ОК» (ограниченный контакт), «ПК» (полный контакт), «СЗ» (полный контакт в средствах защиты). На соревнованиях были представлены ката (специальные технические комплексы) ката-группа, двоеборье и поединки. Организаторами выступили Министерство спорта Республики Карелия, региональный Центр спортивной подготовки и Карельское отделение федерации всестилевого каратэ России.

Данный турнир был отборочным для участия во Всероссийских соревнованиях этого года. Уже 19 марта сборная Республики Карелия выезжает на крупные всероссийские соревнования в Иваново, которые являются рейтинговыми для участия в финале Спартакиады учащихся России этого года.

Желаем ребятам здоровья и спортивной удачи!